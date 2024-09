Hamilton "wil anders zijn" dan zijn voorgangers en prijst jonge talenten

Lewis Hamilton heeft zich tijdens het Grand Prix-weekend in Singapore bewust positief uitgelaten over nieuwkomers Franco Colapinto en Oliver Bearman. De Brit heeft bij zijn komst in de sport ervaren hoe ervaren coureurs kunnen reageren op jonge talenten en wil het zelf nu anders doen door "positief en opbeurend" te zijn richting de nieuwe generatie.

Tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan vocht Lewis Hamilton een felle strijd uit met Franco Colapinto en Oliver Bearman. De 39-jarige Brit, die tussen beide coureurs op P9 finishe in Bakoe, gelooft dat beide rookies een "heel mooie toekomst" tegemoet. Hij besteedde zelfs aandacht aan beide mannen in zijn Instagram-post , waarin hij zei: "Het was een geweldig gevecht en het is geweldig om te zien dat er zoveel nieuw talent binnenkomt."

De zevenvoudig wereldkampioen legde in Singapore uit dat hij de jonge talenten een "positief welkom" in de sport wil geven, omdat hij dit zelf nooit gehad heeft. "Het was echt prachtig om te zien", doelt Hamilton tegenover F1.com op de komst van Colapinto en Bearman. "Toen ik in de Formule 1 kwam, kan ik me niet herinneren dat ik ooit een warm welkom kreeg van iemand anders dan Niki [Lauda, red.]. Maar hij was [op dat moment, red.] een voormalig coureur. Eigenlijk was het toen niet eens Niki! Ik weet alleen nog hoe het was om zo jong te zijn en die ervaring te hebben en hoe zwaar het is. Nu zie ik dat deze twee [Colapinto en Bearman, red.] het zo geweldig doen. Ik heb ze allebei op een gegeven moment voor me, ze rijden zo goed, maken geen fouten, zijn echt getalenteerd, maar [ze, red.] hebben ook echt een mooie toekomst voor zich."

Daarom wil de Mercedes-rijder het anders doen, door wel een goed voorbeeld te zijn voor F1-coureurs die net beginnen. "In mijn positie wil ik anders zijn dan degenen die er waren toen ik jonger was. Ik wil ervoor zorgen dat ik positief en opbeurend ben tegen hen, in plaats van negatief over hen te praten, wat veel mensen doen, gewoon zonder reden negatief praten over jonge mensen die doorbreken", besluit Hamilton.