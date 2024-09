Brown zag succes niet aankomen: "Dacht dat Verstappen alle races zou winnen"

Het team van McLaren heeft momenteel het momentum in de Formule 1 stevig in handen. Ze hebben Red Bull Racing ingehaald, en dat zagen ze zelf ook niet aankomen. Zak Brown stelt dat hij had verwacht dat Max Verstappen dit seizoen alle races zou winnen.

McLaren heeft Red Bull in het constructeurskampioenschap ingehaald. In het wereldkampioenschap gaat Max Verstappen nog aan de leiding, maar Lando Norris heeft de achtervolging ingezet. Momenteel lijkt McLaren het sterkste team te zijn, na de zomerstop waren ze sterk op vrijwel alle circuits. Dat resulteerde in zeges op de circuits van Zandvoort, Bakoe en Marina Bay. De volgende zege laat nog even op zich wachten, want pas eind oktober gaat het seizoen weer verder.

McLaren-CEO Zak Brown had deze successen niet zien aankomen. In gesprek met Sky Sports stelt hij wel dat deze mini-break McLaren niet per se goed uitkomt: "Nee, ik denk dat we ons op één race tegelijk moeten richten. Elke keer als ik met Andrea over de verwachtingen voor een circuit praat, zegt hij dat we gaan winnen. Hij blijft vrij conservatief en met beide benen op de grond staan, zodat we blijven pushen. Persoonlijk dacht ik aan het begin van dit jaar dat Verstappen alle 24 races ging winnen. Nu heeft hij al iets van zeven races niet gewonnen, dus het kan snel veranderen. Er zijn nog veel races te gaan, dus we mogen ons niet te comfortabel voelen."