McLaren ziet Norris steeds harder werken

Lando Norris begint steeds beter in vorm te raken. In Singapore reed hij een sterke race en kwam hij met een enorme voorsprong als winnaar over de streep. Norris stelt zelf dat hij harder werkt dan ooit, en zijn race-engineer Will Joseph beaamt dat.

Norris wordt gezien als de grootste uitdager van Max Verstappen in het wereldkampioenschap. Hij heeft een achterstand van slechts 52 WK-punten, en hij gaat er alles aan doen om Verstappen te verslaan. De Nederlander heeft het moment zwaar, en Norris en zijn team McLaren zijn in vorm. Ze hebben de aanval geopend, maar ze proberen wel met beide benen op de grond te blijven staan.

Finesse

Norris stelde eerder dit seizoen dat hij nu harder werkt dan ooit tevoren. Hij probeert alles zo goed mogelijk aan te pakken. Zijn race-engineer Will Joseph wordt in de podcast F1 Nation geconfronteerd met de uitspraken van Norris: "In alle eerlijkheid moet ik zeggen dat het waar is. De afgelopen jaren hebben we veel dingen geprobeerd en hebben we veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling. Het harder werken is daar wel het resultaat van. Het gaat nu vooral om de finesse."

Voorbereiden

Volgens Joseph gaat het in dit geval niet om dingen met het afstellen van de auto. De race-engineer stelt dat het gaat om zaken die daar vooral buiten liggen: "Het gaat er dan om dat we ons correct voorbereiden op de week en het weekend, dat we genoeg rusten in het weekend en dat we door het weekend heen praten over de juiste punten. We passen dus de manier waarop we werken aan de situatie waar we ons in bevinden. We bekijken dan onze sterke punten. Lando heeft daarin zijn eigen aandeel en ik denk dat we dat zien."