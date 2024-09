Ocon prijst toekomstige teamgenoot: "Hij is een opmerkelijk talent"

Esteban Ocon en Oliver Bearman zullen volgend jaar teamgenoten gaan worden bij het team van Haas. De Fransman was erg onder de indruk van de Brit in Azerbeidzjan, en noemt zijn toekomstige teamgenoot "een opmerkelijk talent".

Oliver Bearman is geen onbekende in de Formule 1. De jonge Brit, die sinds vorig jaar in de Formule 2 rijdt, maakte eind 2023 zijn F1-debuut in Abu Dhabi, waar hij tijdens de eerste training in de Haas-bolide van Nico Hülkenberg mocht plaatsnemen. De destijds 18-jarige werd twintigste in de sessie, maar was slechts één tiende trager dan teamgenoot Kevin Magnussen.

En zijn racedebuut in de koningsklasse van de autosport liet niet lang op zich wachten. Als reservecoureur bij Ferrari mocht hij in Saoedi-Arabië het stoeltje overnemen van Carlos Sainz, die een blindedarmontsteking had. Bearman, die op vrijdag pole had gepakt in de F2 en pas inviel voor de Spanjaard vanaf de derde training, wist zich net niet te kwalificeren voor Q3. Hij reed echter een uitstekende race, waarin hij van de elfde naar de zevende plek opklom. Bovendien hield hij tijdens de laatste rondes Lando Norris en Lewis Hamilton van zich af, die hem rondenlang met versere banden in de nek zaten te hijgen.

Contract en nieuwe invalbeurt

De Prema-rijder maakte zo veel indruk, dat hij een meerjarig contract tekende bij het team van Haas. En alsof het zo moest zijn, kreeg Bearman al een kans om een raceweekend af te werken in de Haas-bolide. Een kleine twee weken geleden werd hij namelijk door Haas naar voren geschoven als de vervanger van de geschorste Kevin Magnussen. Zo kon de 19-jarige meteen ervaring opdoen in de bolide waarin hij volgend jaar zal plaatsnemen.

Ondanks een crash in VT3 was Bearman in Bakoe zowel tijdens de kwalificatie als de race teamgenoot Nico Hülkenberg de baas. Dit leverde hem, met een beetje fortuin, uiteindelijk in de race P10 op, waardoor hij de eerste coureur werd die punten scoorde voor twee verschillende teams in zijn eerste twee Grands Prix.

Ocon lovend over Bearman

Esteban Ocon, die volgend jaar de teamgenoot van Bearman zal worden bij het Amerikaanse team, werd in Singapore gevraagd naar zijn toekomstige teamgenoot. De Fransman is lovende over zijn toekomstige teamgenoot. "Wat hij in Bakoe heeft gedaan, was echt opmerkelijk en dat wist ik. Ik denk dat iedereen in de paddock wist dat hij een opmerkelijk talent is en wat hij heeft gedaan was erg indrukwekkend, om meteen op tempo te zijn op zo'n technisch circuit", aldus een complimenteuze Ocon tegenover F1.com. "Ik heb naar zijn ronde in de F2 gekeken toen hij de besturing krom had en op pole stond, en dat zegt alles. Het zegt je dat hij zich meteen op zijn gemak voelt, welke auto hij ook bestuurt."

De Alpine-coureur denkt dat de F1-ervaring van Bearman ook alleen maar voordelen heeft. "Het is geweldig voor hem, voor het team en voor mijzelf dat hij wat goede ervaring opdoet voordat hij volgend jaar aan het volledige seizoen begint", aldus Ocon.