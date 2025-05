McLaren vreest voor 'sterke' concurrentie in Miami

Het team van McLaren is sterk aan het seizoen begonnen. Ze voeren beide wereldkampioenschappen aan, en ze willen aankomend weekend graag winnen in Miami. Teambaas Andrea Stella heeft er veel zin in, maar hij stelt wel dat de concurrentie ook heel erg sterk is.

McLaren wist vier van de eerste vijf races van het nieuwe seizoen te winnen. De Britse renstal speelde met de concurrentie, al waren de verschillen in Saoedi-Arabië wat kleiner. Bij McLaren zagen ze dat als een bevestiging van wat al tijden roepen: hun voorsprong is niet zo groot. Bij de andere topteams denken ze daar toch anders over, en ze verwachten weer een simpele zege voor de papajabolides in Miami.

Sterke concurrentie

McLaren-teambaas Andrea Stella is niet zo zeker van zijn zaak. De Italiaan geeft zijn mening in de preview van McLaren: "Na een succesvolle triple header, gaan we nu naar de VS voor de Grand Prix van Miami. Het is een speciale race voor ons, aangezien het de plek is waar Lando zijn eerste race won, en dat was een keerpunt waarna we de titel wonnen vorig jaar. Dit jaar is de tegenstand misschien wel groter dan vorig jaar, dus we willen in Miami ons momentum behouden en we willen onze progressie voortzetten."

Steun van de fans

Het circuit rondom het Hard Rock Stadium is door de zege van Norris van vorig jaar belangrijk voor McLaren. Stella heeft er dan ook heel erg veel zin in, en dat mag iedereen weten: "De fans voegen echt iets toe aan de opwindende sfeer in Miami. Zoals altijd geven ze ons team weer veel goede moed, en we kunnen ook niet wachten om weer te gaan racen."

In Miami staat er weer een sprintrace op het programma, en dat betekent dat McLaren kan gaan scoren. De Britse renstal heeft tot nu toe 188 WK-punten bij elkaar gereden.