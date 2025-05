Aston Martin plukt vruchten van nieuwe windtunnel

Het team van Aston Martin heeft een nieuwe windtunnel en profiteert daar nu al van. Het komt op een goed moment, want Aston moet zijn dramatische auto van dit jaar sterk verbeteren. Zowel Lance Stroll als Fernando Alonso kan niets uitrichten met de auto van dit jaar.

In maart werd de tunnel operationeel en daarmee heeft het team zich dus flink versterkt. Hiervoor maakte Aston Martin gebruik van de windtunnel van Mercedes. De tunnel wordt nu al ingezet voor verbeteringen van de AMR25.

Lastig

Teambaas Andy Cowell vertelt tegenover Formula1.com dat ze bezig zijn met het verbeteren van deze auto in de nieuwe windtunnel, maar dat het lastig is, omdat het een nieuwe omgeving is: "We zijn sinds kort overgestapt op deze windtunnel," aldus de Britse teambaas van Aston Martin. "We leggen nu de laatste hand aan onderdelen die binnenkort op het circuit te zien zullen zijn. Men heeft het weleens over de tijd aflezen op twee horloges."

"Hoe kun je uitspraken doen over de aerodynamica als het ontwikkelingswerk in één windtunnel plaatsvindt, en je vervolgens overstapt op een andere? Natuurlijk zullen ze nooit exact dezelfde resultaten geven, maar we zijn erg blij met deze nieuwe aanwinst."

Nog niet tevreden

Andy Cowell zegt echter ook nog niet tevreden te zijn met de resultaten tot nu: "Bij sommige onderdelen heeft het ons echt de ogen geopend,” vervolgde Cowell. “Daarna moeten we daarmee aan de slag. Een nieuwe testfaciliteit die een duidelijker en representatiever beeld geeft, betekent ook meer ontwikkelingswerk op aerodynamisch gebied. We moeten vormen aanpassen, onderdelen vervaardigen. Vervolgens moeten we deze componenten op ware grootte produceren en meenemen naar het circuit – een behoorlijk complexe onderneming. Aston Martin zit nu midden in dat proces; we genieten van onze nieuwe windtunnel en kijken ernaar uit om er een snellere raceauto mee te bouwen."