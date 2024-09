Marko ziet positieve kant van dreigement Verstappen

Max Verstappen ging afgelopen weekend de verbale strijd aan met de FIA. Hij is het niet eens met zijn taakstraf voor het gebruiken van een scheldwoord, en hij stelde zelfs dat hij denkt aan stoppen als het zo doorgaat. Volgens Helmut Marko zit daar ook een positieve les in.

Verstappen werd in Singapore bestraft voor het gebruiken van het woordje 'fucked' tijdens een persconferentie. De stewards besloten Verstappen een taakstraf te geven, en daar was hij het niet mee eens. Verstappen besloot alleen nog maar korte antwoorden te geven op de andere persconferenties van de FIA, en hij stelde zelfs te denken aan stoppen als het zo doorgaat. Het was een felle uitspraak, maar niemand wist of Verstappen het serieus bedoelde.

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat Verstappen bloedserieus was. De Oostenrijker maakt zich echter niet zoveel zorgen. F1-Insider vraagt Marko naar de woorden van Verstappen, en hij ziet er iets positiefs in: "Max staat achter zijn waarden. Hij kan het niet zomaar negeren als hij het gevoel heeft dat hij oneerlijk is behandeld en dat uit hij zijn gevoelens. Dit kan ook omgekeerd worden geïnterpreteerd als iets met een positieve impact op jongeren. De boodschap zou dan kunnen zijn dat je trouw moet blijven aan je waarden."