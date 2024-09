Hoofdstrateeg Red Bull gaat overstap maken naar McLaren

Het team van Red Bull Racing gaat nog een belangrijk kopstuk verliezen. De Oostenrijkse renstal gaat namelijk ook afscheid nemen van hoofdstrateeg Will Courtenay. Hij gaat de overstap maken naar McLaren waar hij de functie van sportief directeur gaat bekleden.

Het team van Red Bull Racing verloor dit jaar met Adrian Newey en Jonathan Wheatley al twee belangrijke namen. Volgens De Telegraaf gaan ze nu ook afscheid nemen van Head of Race Strategy Will Courtenay. Red Bull houdt hem wel aan zijn contract waardoor hij nog tot en met 2026 verbonden blijft aan de Oostenrijkse renstal. Daarna gaat hij aan de slag bij McLaren als sportief directeur.

Courtenay speelt al jaren een belangrijke rol binnen het team van Red Bull. Hij werkt sinds 2005 voor de renstal en hij vervult sinds 2010 zijn huidige rol. In zijn rol werkt hij veel samen met Hannah Schmitz, maar hun wegen gaan dus scheiden. Een woordvoerder van Red Bull bevestigt het nieuws in gesprek met De Telegraaf: "Will heeft de positie van Sporting Director bij McLaren aangeboden gekregen. Na een lange en succesvolle tijd, waarin hij al sinds de Jaguar-dagen bij het team zat, vinden we het jammer dat hij vertrekt, maar we wensen hem het allerbeste met deze stap omhoog. Will blijft deel uitmaken van het team en hij zal zijn contract tot en met medio 2026 uitdienen."

Stella

McLaren-teambaas Andrea Stella bevestigt het nieuws. De Italiaan laat in een statement weten bij te zijn met de komst van Courtenay en hij wordt geciteerd door De Telegraaf en de BBC: "We zijn verheugd om Will te verwelkomen bij McLaren. Zijn ervaring, professionaliteit en passie voor de autosport maken hem de ideale kandidaat om deze functie te vervullen. We gaan nu een belangrijke fase in onze reis als team in en we zijn ervan overtuigd dat hij een geweldige aanvulling zal zijn op ons sterke leiderschapsteam, terwijl we ernaar streven om te blijven strijden voor zeges en titels." Volgens de BBC zal Courtenay vanuit zijn nieuwe functie direct gaan rapporteren aan Racing Director Randeep Singh. McLaren kwam later met een bevestiging van het nieuws.