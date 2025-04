Autojournalist Jeremy Clarkson, heeft volgens hem dé oplossing om Formule 1-races spannender te maken. Op zijn X-account (voorheen Twitter) schreef hij: "Ik heb een idee om Formule 1-races consistent spannender te maken Gebruik geen circuits waar inhalen moeilijk is." Volgens Clarkson moeten circuits als Suzuka, waar inhalen lastig is, simpelweg geschrapt worden.

Saai

De Brit wil dus van Suzuka en andere banen met lastige inhaalacties af. Hij vindt het momenteel veel te saai en Martin Brundle, oud-coureur en presentator bij Sky Sports, is het niet eens met de uitspraak van Clarkson.



Oud-coureur en Sky Sports-analist Martin Brundle is het niet volledig eens met Clarkson, al begrijpt hij de kritiek. Brundle vindt dat de Japanse Grand Prix zeker verbeterd kan worden. Hij wees erop dat tijdens de eerste zes rondes alleen Isack Hadjar en Lewis Hamilton van positie wisselden in de top tien. Max Verstappen leidde comfortabel en de McLarens vormden geen serieuze bedreiging.

Niet alleen analisten en journalisten vonden de race tegenvallen, ook de coureurs zelf hebben wel eens een leukere middag gehad. Oscar Piastri liet in de cool down room, na het bekijken van de hoogtepunten, met een verbaasde blik weten: “Was dit het?” De reactie onder fans was niet mals: velen noemden de race “verschrikkelijk saai” en vinden dat Suzuka de magie van vroeger heeft verloren.

Fantastisch of verschrikkelijk

De Formule 1 kent al jaren circuits die fans verdelen. Denk aan de Grand Prix van Monaco 2024: na een vroege rode vlag gebeurde er niets meer. Geen inhaalacties, geen spanning, enkel 78 ronden rond rijden. Veel fans riepen toen al dat Monaco van de kalender moest verdwijnen. Nu lijkt Suzuka bij sommigen in hetzelfde rijtje terecht te komen.

Jeremy Clarkson stelt dus voor om banen waar inhalen bijna onmogelijk is, van de kalender te schrappen. Volgens hem is dat dé manier om races weer constant spannend te maken. Of de Formule 1 daar daadwerkelijk naar gaat luisteren is twijfelachtig, maar de discussie is door Clarkson in elk geval flink aangewakkerd.