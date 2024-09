Albon neemt teamgenoot niks kwalijk na GP Singapore: "Is nou eenmaal zo"

Voor Alexander Albon was de Grand Prix van Singapore er één om snel te vergeten. Hij viel uit door technische problemen met zijn Williams, maar had daarvoor al meerdere plaatsen verloren door een actie bij de start van zijn teamgenoot. Albon baalt ervan, maar neemt zijn teamgenoot niks kwalijk.

Williams lijkt er na de zomerstop veel beter bij te zitten en strijdt regelmatig mee om de punten. Het team uit Grove scoorde voor de zomerstop slechts vier punten en heeft dit aantal na de zomerstop al verviervoudigd. Albon scoorde twee punten op het iconische Monza, waarna het Britse team op het Bakoe City Circuit met maar liefst tien punten aan de haal ging door een zevende en achtste plaats voor Albon en Colapinto. Door deze uitstekende prestaties reisde Williams met veel vertrouwen af naar het Marina Bay Street Circuit.

En daar was de FW46 opnieuw razendsnel. Tijdens de vrije trainingen zat Williams er goed bij, met in elke sessie minimaal één coureur in de top tien, maar om een of andere reden kwam het er in de kwalificatie niet uit. Albon en Colapinto kwamen niet verder dan P11 en P12 en moesten de teleurstellende kwalificatie goed gaan maken in de race.

Maar ook tijdens de Grand Prix van Singapore wist er geen Williams in de top tien te komen. Colapinto moest het doen met P11, terwijl Albon al vroeg in de race moest opgeven met motorproblemen. Na de race is hij ook van mening dat hij en zijn team punten hebben verloren in Singapore. "De auto was heel erg sterk en we waren het hele weekend al snel", verklaart de man uit Londen tegenover F1.com. "Normaal als je punten scoort met een auto die niet snel genoeg is, dan ben je heel erg tevreden en dit weekend was dat precies andersom. De auto is het hele weekend al goed genoeg voor de top tien en we pakken uiteindelijk geen punten, dus dat moeten we gaan analyseren."

"Verloren de race in bocht één"

Al waren de motorproblemen volgens de 28-jarige coureur niet per se de reden voor het mislopen van punten. "De motorproblemen waren zonde, maar het had niks veranderd, want we hadden de race in bocht één al verloren", stelt Albon.

Hierbij doelt de Thaise-Brit op de actie van zijn teamgenoot Franco Colapinto. De Argentijn had geen lekker start en wist dat hij plaatsen moest winnen om nog enigszins kans te maken op punten. De vervanger van de weggestuurde Logan Sargeant besloot daarom heel laat te remmen in bocht één. Hij haalde de bocht keurig, raakte niemand en schoof ook nog eens op van P13 naar P9. Teamgenoot Albon werd hier echter wel de dupe van. Yuki Tsunoda, Carlos Sainz en Albon zaten namelijk naast elkaar in bocht één en konden niet insturen door de remactie van Colapinto. Albon zat helemaal aan de buitenkant en werd zo gedwongen om de baan te verlaten, waardoor hij terugviel naar P14. Over de boordradio was Albon niet te spreken over de actie van zijn teamgenoot: "Franco deed zojuist een divebomb, wat is hij aan het doen?!", zei de 28-jarige Williams-coureur.

Als Albon na de race terugblikt op de start, neemt hij zijn teamgenoot echter niks kwalijk. "Wat er in bocht één gebeurde, was als ik er nu naar terugkijk, een goede actie van Franco [Colapinto, red.]. Het is alleen jammer, want ik had een goede start en zag dat Franco aan de binnenkant van de bocht laat remde en een lock-up had. Yuki [Tsunoda, red.], Carlos [Sainz, red.] en ik konden niet naar links sturen, en we moesten Franco voorbij laten gaan. Daardoor schoten we allemaal rechtdoor, maar dat is nou eenmaal zo", besluit de ex-Red Bull-coureur tegenover Viaplay.