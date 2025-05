Formule 1 aankomend weekend gratis te zien bij deze zender

Het Formule 1-circus gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. Voor de Nederlandse fans is dit goed nieuws, want de eerste Europese race van het seizoen is voor de meeste mensen gratis te zien.

De Formule 1 is dit jaar in Nederland te zien bij de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Voor beide diensten moet er worden betaald, en dat vormt een flink aantal fans een groot obstakel. De prijzen van Viaplay zijn bijvoorbeeld flink gestegen, en dat zorgt ervoor dat veel mensen op zoek moesten gaan naar een alternatief. Voor aankomend weekend is er een gratis optie, en dat biedt kansen.

Standaardpakket

De Duitse zender RTL heeft dit jaar een sublicentie in handen. Met Sky Deutschland hebben ze afspraken gemaakt, waardoor een aantal races en kwalificaties gratis te zien zijn bij de zender. Aangezien RTL bij veel Nederlandse providers in het standaardpakket zit, kan men ook hier naar de Grand Prix van Emilia-Romagna kijken.

Belangrijkste sessies te zien

De Duitse zender heeft de keuze gemaakt om de Grand Prix van Emilia-Romagna uit te zenden. Het wordt na de Grand Prix van China de tweede race die ze dit jaar gaan uitzenden, en in de komende weken volgen er nog meer. De race is niet de enige sessie die RTL dit weekend uitzendt, want ook de kwalificatie is dit weekend gratis te zien bij de zender.

RTL Duitsland heeft dit jaar wel vaker een kwalificatie uitgezonden, want ze zenden niet altijd zowel de race als de kwalificatie uit. Dit weekend is dat wel het geval, en dat biedt kansen voor de fans die niet aangesloten zijn bij F1 TV of Viaplay. De Grand Prix begint zondag om 15:00, de kwalificatie gaat een dag eerder van start om 16:00. De trainingen zijn niet te zien bij RTL Duitsland.