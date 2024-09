Verstappen verwacht zware en lange race

Max Verstappen gaat vandaag vanaf de tweede startplaats op jacht naar succes in de Grand Prix van Singapore. De Nederlander staat al maanden droog qua overwinningen, en dit is dus een goede kans op eremetaal. Verstappen verwacht een lange en zware race.

De race op het circuit van Marina Bay staat bekend als een enorme uitdaging. De race wordt verreden onder het kunstlicht en door de hete en vochtige omstandigheden is het fysiek zeer zwaar voor de coureurs. Voor Verstappen wordt het een kans om zijn titeluitdager Lando Norris op afstand te houden. Tijdens de build-up was er weinig te merken van rivaliteit en stonden ze gewoon weer gebroederlijk naast elkaar.

Verstappen, Norris en de overige achttien coureurs namen plaats op de vrachtwagen voor de drivers parade. Daar blikte Verstappen vooruit op de race van zo meteen: "We hebben het goed omgedraaid, dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik hoop dat we vandaag een sterke race kunnen rijden. Het wordt zeker een lange en een zeer zware race voor iedereen, maar ik hoop dat we een goede racewagen hebben." Verstappen wil dan ook niet naar zijn concurrenten kijken: "Het is altijd lastig om te oordelen waar iedereen zal staan in de race, maar ik vertrouw erop dat we een goede wedstrijd kunnen rijden."