Marko steunt Verstappen: "Negatief verrast door deze straf"

De taakstraf van Max Verstappen blijft de gemoederen bezighouden in de Formule 1-wereld. Veel mensen zijn het niet eens met deze zware straf, en ook Helmut Marko vindt het onzin. De Oostenrijkse teamadviseur stelt dat Red Bull negatief werd verrast door de straf.

Verstappen kreeg de straf voor het gebruiken van het woord 'fucked' tijdens de persconferentie op donderdag. Wat de taakstraf inhoudt, is onduidelijk, maar Verstappen is er niet blij mee. Toen Verstappen na de kwalificatie weer moest aanschuiven in de perszaal, besloot hij hele korte antwoorden te geven. Hij legde uit dat hij buiten de perszaal wel op de vragen in wilde gaan, en dat deed hij dan ook.

Negatief verrast

Veel coureurs spraken hun steun uit voor Verstappen. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko staat volledig achter de Nederlandse coureur. Bij ORF sprak Marko zich uit: "We zijn ook negatief verrast met deze straf. Vooral omdat dit blijkbaar een officiële straf is. Dit is een emotionele sport en dit gebeurde nota bene tijdens een persconferentie. Maar in de Engelse spreektaal, vooral die wordt gebruikt in de racewereld, heeft het woord dat Max gebruikte een andere betekenis."

Moedertaal

Marko stelt dat er helemaal niets mis is met het gebruik van het woord 'fucked'. Volgens de teamadviseur leren de jonge coureurs snel dit soort woorden in de racerij: "Niet iedereen heeft Engels als moedertaal. En als ze jong zijn, zo rond de zestien en zeventien jaar, dan komen ze vaak terecht bij een Engels team. Dit woord wordt dan vaak gebruik en de coureurs weten niet wat het voor de buitenwereld betekend."