Russell verbaasd na P4: "Vandaag was echt een achtbaan"

Voor George Russell was de zaterdag in Singapore een dag met uitersten. De coureur uit King's Lynn was snel in de vrije training, maar in de kwalificatie was zijn snelheid over het algemeen ver te zoeken. Toch staat hij op P4 voor de race van morgen, waar hij zelf ook helemaal niks van snapt.

Voor het team van Mercedes was de vrijdag in Singapore een lastige dag. Het team moest veel tijd toegeven op Lando Norris en Charles Leclerc, waarna de auto helemaal overhoop werd gegooid. Dit resulteerde in een tweede plaats van George Russell tijdens de derde vrije training, waardoor de Britse coureur de kwalificatie met vertrouwen tegemoet ging.

Maar de kwalificatie verliep weer totaal anders dan gedacht en gehoopt. Russell noteerde in Q1 slechts de dertiende tijd, waarmee hij acht tienden moest toegeven op de snelste man, Lando Norris. De coureur uit King's Lynn, die in VT3 nog zo blij was met hoe zijn W15 aanvoelde, had 'totaal geen grip' en was zeven tienden trager dan zijn tijd in de derde training. Die tijd uit VT3 (1:30.1) evenaarde hij uiteindelijk wel in Q2, maar opnieuw moest de tweevoudig Grand Prix-winnaar vrezen voor uitschakeling. Hij wist door te gaan naar Q3 en noteerde daar opeens weer de vierde tijd, waarmee hij 'slechts' drie tienden verwijderd was van pole.

Hoe kijkt Russell terug op zijn zaterdag? "Vandaag was echt een achtbaan", vertelt de Brit tegenover Viaplay. "VT3 was goed, ik was tweede en de auto voelde echt heel goed. Toen kwamen we in Q1 en werd ik bijna meteen uitgeschakeld. En in Q2 was ik opnieuw bijna uitgeschakeld. In Q3 kon ik toch weer een redelijk rondje neerzetten, maar ik had totaal geen vertrouwen in de auto. Dus ik ben erg blij met het herstel, waardoor ik toch nog als vierde start morgen. We gaan zien wat we morgen kunnen doen."

Gevecht in outlap

Door de crash van Carlos Sainz konden de meeste coureurs hun eerste run niet afmaken. Zowel George Russell als Max Verstappen hadden daarom geen tijd kunnen noteren. Zij moesten het doen met één run, maar kwamen allebei redelijk laat naar buiten. Hierdoor was er even een twijfel bij beide mannen of ze wel genoeg tijd hadden om voor het vallen van de vlag te beginnen aan hun laatste run. Dit resulteerde in een klein gevecht op de baan tijdens de outlap van beide mannen, waarbij Verstappen Russell wilde inhalen. De Brit moest van zijn engineer verdedigen, maar Russell kon de Red Bull-rijder niet achter zich houden.

Hoe kijkt hij terug op dit gevecht? "Ja, er werd gezegd dat we misschien de vlag niet zouden halen, maar er was uiteindelijk nog genoeg tijd over. Dus dat ik in ingehaald werd, maakte ook geen verschil", besluit de Mercedes-coureur.