Wolff benadert kwalificatie met positief gevoel

Het team van Mercedes leeft met een goed gevoel toe naar de kwalificatie op het circuit van Singapore. Na een rampzalige vrijdag, zagen Lewis Hamilton en George Russell er sneller uit in de derde vrije training. Teambaas Toto Wolff is dan ook redelijk optimistisch.

In de eerste twee vrije trainingen ging het niet bepaald goed met het team van Mercedes. Hun achterstand op de concurrentie was groot en Lewis Hamilton stelde zelfs dat het halen van Q3 een lastige opgave zou worden. In de derde vrije training van eerder vandaag zag Mercedes er veel sneller uit. George Russell noteerde de tweede tijd, terwijl Hamilton de zevende tijd wist te noteren.

Het verschil met de snelste tijd van Lando Norris was groot, maar Mercedes heeft wel stappen gezet. Teambaas Toto Wolff legde het na afloop uit voor de camera van de Britse tak van Sky Sports: "We hebben de auto letterlijk ondersteboven gekeerd, en het lijkt erop dat hij zich nu in een veel beter window bevindt. Maar de hele uitslag was een beetje vreemd. Lando ligt zo ver voor, en daarna is het verschil tussen teamgenoten nogal groot." Volgens bespreekt ook de problemen die Hamilton ervaarde, terwijl Russell daar minder last van had: "Ze rijden met verschillende set-ups en we hebben een paar dingen geprobeerd, dus dit is niet het gat dat je normaal gesproken hebt met dezelfde auto."