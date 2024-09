Ferrari maakt fout met banden en moet vrezen voor straf

Het team van Ferrari moet zich melden bij de stewards in Singapore. De Italiaanse renstal heeft tijdens de derde vrije training namelijk een fout gemaakt met de banden bij Charles Leclerc. De technical delegate van de FIA heeft de zaak doorgestuurd naar de stewards.

Technical Delegate Jo Bauer heeft tijdens de derde vrije training gezien dat Ferrari een fout heeft gemaakt. Uit het document van de FIA blijkt dat Ferrari een fout heeft gemaakt met de bandenspanning, terwijl de auto stilstond in de positie voor de pitstops. Hier zijn ze de fout ingegaan, want volgens Bauer was dit niet in lijn met de vastgestelde procedures. Het is niet helemaal duidelijk wat voor straf ze hiervoor kunnen ontvangen, maar het is niet de verwachting dat het een zware straf wordt.