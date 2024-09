Dag 1 in Singapore: De vloek van Verstappen

Gisteren werden op het circuit van Marina Bay in Singapore de eerste twee vrije trainingen verreden. In de stadstaat ging het echter amper om de resultaten in de trainingen, want de taakstraf voor Max Verstappen was het gesprek van de dag. Eén simpel onschuldig scheldwoordje zorgde voor de nodige ophef.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem zorgde vlak voor de start van het raceweekend voor ophef. In een interview met Motorsport.com hekelde hij de grofgebekte coureurs. Hij stelde dat coureurs geen rappers zijn, en dat ze op hun taalgebruik moeten letten. Het ging vooral om het vloeken over de boordradio, en de FIA heeft aan de FOM gebruikt om minder radioberichten zonder scheldwoorden uit te zenden.

Fucked

De coureurs moesten ze een paar uur later melden bij de pers in Singapore. Vrijwel alle coureurs waren kritisch op de woorden van Ben Sulayem. Max Verstappen stelde tijdens de officiële persconferentie van de FIA dat dit nogal kinderachtig was. Hij vroeg zich hardop af hoe oud ze wel niet waren. Vlak voor die opmerking had Verstappen zijn auto in Bakoe omschreven met het woordje 'fucked'. Voor Verstappen is dat niets vreemds, en het was dan ook geen enorm nieuws. Het werd enkel aangestipt in artikelen over de reacties op de mening van Ben Sulayem.

Maar na de eerste vrije training besloten de stewards in te grijpen. Verstappen moest zich melden, want er was een onderzoek geopend naar zijn taalgebruik tijdens de persconferentie. Het was niet voor het eerst dat dit gebeurde. In 2023 moesten teambazen Frédéric Vasseur en Toto Wolff zich in Abu Dhabi melden bij de stewards, omdat ze tijdens een persconferentie in Las Vegas hadden gescholden. Daar kregen ze echter een simpele waarschuwing.

Work of public interest

Het was dan ook de verwachting dat Verstappen zou wegkomen met een reprimande of een waarschuwing. De stewards grepen streng in en vlak na zijn gesprek met de stewards, kreeg Verstappen te horen dat hij 'some work of public interest' moet gaan uitvoeren. Het internet ging direct los, want deze straf was ongekend zwaar. Verstappen had niemand beledigd, hij had simpelweg zijn auto omschreven.

De onderbouwing van de stewards was opvallend. Ze gaven toe dat Verstappen geen individuen of groepen heeft beledigd, maar dat dit onderwerp wel vaker is besproken en dat alle deelnemers weten dat het niet mag. Daarom hebben ze streng ingegrepen. Het voelde als een soort waarschuwing voor alle coureurs, ze laten zien dat één klein scheldwoordje direct wordt aangepakt. Het moment kan niet los worden gezien van de uitspraken van Ben Sulayem, al zullen de stewards zich daar ook weinig van aantrekken. Ben Sulayem speelt immers geen enkele rol bij hun beslissingen.

Aanstootgevend

Verstappen wilde er na afloop niet te veel woorden aan vuil maken, hij vond het wel 'bizar'. Het was de perfecte omschrijving, want het was ook bizar. Het woord 'fucked' is om geen enkele manier kwetsend of aanstootgevend, het is hoogstens niet netjes. Daarnaast is het in Nederland veel normaler om te vloeken. In televisieprogramma's wordt het niet weggebliept en bieden presentatoren geen excuses aan als een gast er een scheldwoordje uitgooit. In andere landen ligt dat anders, en ook tijdens de persconferentie vinden ze het niet heel fijn. Dat betekent echter niet dat het erg is, want Verstappen beledigde niemand.

Uithangborden

De straf is te streng en het voelt aan als een manier om de coureurs af te remmen. Ze zijn mensen van vlees en bloed, maar het is niet de bedoeling dat ze ook menselijke trekjes tonen met hun scheldwoorden. Het zijn posterboys voor de sport, de uithangborden. Ze willen dan ook niet dat ze incorrecte taal gaan uitslaan, want dat kan overkomen als goede reclame. De woorden van Verstappen maken de sport echter populairder. Hij is echt, net als zijn collega's die hun meningen durven te delen met een vloekje. Fans smullen ervan en buiten de leden van de Bond Tegen Vloeken maakt niemand zich er druk om. De straf van Verstappen is te zwaar, maar het is wel goed voor zijn populariteit. Hij durft te zeggen wat hij wil, en juist dat leverde hem complimenten op.