Verstappen realistisch: "Hier winnen zou een wonder zijn"

In Singapore gaat Red Bull dit weekend proberen de schade te beperken. Na een aantal tegenvallende weekenden blijft men bij Red Bull realistisch. Max Verstappen denkt dat Red Bull de problemen nu kent, maar dat hij niet verwacht dat hij zomaar gaat winnen in Singapore.

Red Bull en Verstappen hebben een aantal zware maanden achter de rug. Ze zijn van het absolute topteam afgezakt naar de achterzijde van de kopgroep. In Bakoe zag Red Bull er iets beter uit, maar Verstappen had worstelde met de set-up. Zijn teamgenoot Sergio Perez reed een goede race, maar hij viel wel uit. McLaren nam de koppositie over in het constructeurskampioenschap over, maar bij Red Bull zag men wel een beetje perspectief.

Problemen begrijpen

Red Bull lijkt te weten waar de veelbesproken problemen vandaan komen. Sinds mei kampt het team met deze problemen, en Verstappen weet wel waarom zijn team nu lichtpuntjes ziet. Hij legt het uit en wordt geciteerd door De Telegraaf: "Dat komt ook omdat we heel lang niet wisten wat het grote probleem was. Ik denk dat we dat nu, sinds Monza, wel snappen. Nu gaat het erom dat we de juiste richting op ontwikkelen en goede stappen zetten. In Bakoe hebben we meer geleerd over wat we moeten doen met de auto. Ik voel me ook niet per se slecht, maar het loopt gewoon eventjes niet zoals ik wil. Wat de balans van de auto betreft en bepaalde aanpassingen die voor mij negatief uitpakken. Ik heb wel vaker in die situatie gezeten, allen de laatste jaren niet."

Zege

Verstappen stelt zichzelf als doel om Q3 te halen in de kwalificatie. Een zege in de straten van Singapore lijkt hij niet te verwachten, in het verleden was hij ook niet succesvol op dit circuit. Hij denkt hier dan ook niet aan: "Hier winnen zou echt een klein wonder zijn. Ik ga na de afgelopen jaren niet roepen dat ik hier verwacht te winnen en dat ik de auto eventjes op de pole position ga zetten op zaterdag."