Marko benadrukt: "Constructeurskampioenschap wordt lastig"

Het team van Red Bull Racing is niet langer de koploper in het constructeurskampioenschap. In Bakoe werden ze ingehaald door McLaren, en in het wereldkampioenschap is de voorsprong van Max Verstappen ook niet heel groot. Volgens Helmut Marko moet Red Bull actie ondernemen.

Red Bull is niet langer oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal kampt met de nodige problemen en ze zijn ver teruggevallen. McLaren voert nu het constructeurskampioenschap aan, en hun coureur Lando Norris nadert Verstappen in het wereldkampioenschap. De achterstand van Norris is fors, maar aangezien de vorm van Red Bull minder is, kan er nog van alles gebeuren.

Lastig

Red Bull-adviseur Helmut Marko begint zich veel zorgen te maken. De Oostenrijker is realistisch in gesprek met het Duitse medium Bild: "Het constructeurskampioenschap wordt lastig. McLaren heeft nu een voorsprong van twintig punten en ze hebben een auto die op elk circuit werkt. We moeten ons nu concentreren op Max en het kampioenschap bij de coureurs. Max heeft een goede buffer, maar in het constructeurskampioenschap bleek hoe snel het tij kan keren. Het zou nu naïef zijn om achterover te leunen."

Verkeerde afslag

Marko wil dan ook dat Red Bull snel actie gaat ondernemen. De Oostenrijkse teamadviseur krijgt de vraag hoe het zover heeft kunnen komen: "We hebben lang aan kop gereden, omdat we aan het begin van het seizoen over een auto beschikten die vlak bij perfectie lag. Maar helaas hebben we toen in de ontwikkeling de verkeerde afslag genomen. Bij deze generatie auto's is het heel lastig en dat zorgt ervoor dat de auto met één verkeerde stap dramatisch slechter wordt. Dat is bij Ferrari, Aston Martin en ons gebeurd. We kunnen er geen genoegen mee nemen, maar gelukkig hebben we de fout erkend en zijn we op weg om het te corrigeren."