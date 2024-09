Marko ziet toch verband tussen vertrek kopstukken en terugval

Het team van Red Bull Racing kende in de afgelopen maanden een flinke terugval. Helmut Marko stelde eerder dat het vertrek van Adrian Newey hier niet zo veel mee te maken had. Marko komt hier nu op terug en hij wijst het vertrek van belangrijke medewerkers aan als één van de redenen van de terugval.

Red Bull begon oppermachtig aan dit seizoen, maar inmiddels rijden ze rond als een grijze muis. De RB20 kampt met de nodige balansproblemen en Max Verstappen is niet bepaald tevreden. In Bakoe verloor Red Bull zelfs de leiding in het constructeurskampioenschap aan McLaren. Verstappen voert het wereldkampioenschap nog steeds aan, maar hij voelt de hete adem van Lando Norris in zijn nek.

Redenen

Red Bull-adviseur Helmut Marko stelde eerder in zijn column voor Speedweek dat de huidige achteruitgang niet te maken heeft met het vertrek van Adrian Newey. In gesprek met Bild komt hij daar op terug: "Er zijn verschillende redenen voor onze terugval. Je moet niet vergeten dat een paar zeer goede medewerkers ons hebben verlaten. Succes wekt verlangens op. Maar de waarheid is ook dat we elke toppositie in het management of qua engineers maar één keer kunnen invullen. Je moet toegeven dat andere teams hen een betere positie kunnen aanbieden met meer geld. We moeten ervoor zorgen dat de structuur hetzelfde blijft."

Familie?

Red Bull leek een soort familie te zijn, aangezien veel kopstukken al jarenlang voor de renstal werkten. Nu meerdere grote namen gaan vertrekken is het de vraag of Red Bull nog wel een familie is. Marko schept duidelijkheid: "We zijn een doelgerichte sportgemeenschap. We trekken allemaal samen op en we hebben een gemeenschappelijk doel: wereldkampioen worden. Om dat doel te kunnen bereiken, werken we gepassioneerd en op de best mogelijke manier samen."