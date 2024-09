Kritiek voor Ferrari: "Met Newey hebben ze een kans laten liggen"

Adrian Newey maakte enkele weken geleden zijn toekomstplannen bekend. De Britse topontwerper gaat in maart 2025 aan de slag bij het team van Aston Martin. Volgens Nigel Mansell heeft Ferrari een enorme kans laten liggen door Newey niet te contracteren.

Toen in mei bekend werd dat Newey ging vertrekken bij Red Bull, werd hij direct in verband gebracht met Ferrari. Italiaanse media wisten zeker dat de renstal uit Maranello Newey hadden gecontracteerd. Al snel werd echter duidelijk dat er meer kapers op de kust lagen. In de laatste maanden werd duidelijk dat Aston Martin op pole position stond om Newey te contracteren. Begin deze maand presenteerden ze hem tijdens een persconferentie op hun campus in Silverstone.

Kans laten liggen

Nigel Mansell vindt het vreemd dat Ferrari niet vol heeft ingezet op Newey. Enkelvoudig wereldkampioen Mansell spreekt zich uit in een interview met Crash.net: "Ferrari, ik houd van ze. Echt, ik houd van ze. Maar ze hebben hier een kans laten liggen. Als je Adrian Newey binnenhaalt, kun je er bijna vanuit gaan dat je een aantal fantastische jaren tegemoet gaat. Ik denk dat Aston Martin iets heel bijzonders heeft gedaan door hem vast te leggen. Net als alle andere sportfans wereldwijd, ben ik heel benieuwd naar ho snel dit zich gaat ontvouwen."

Onderschatten

Mansell denkt dat de overstap naar Aston Martin ervoor zorgt dat Newey een beetje meer energie heeft. De Britse oud-coureur stelt dat Newey iets heel speciaals kan gaan doen: "Ik denk dat mensen ook onderschatten hoe ontevreden Adrian de laatste jaren was bij Red Bull. En toch heeft hij fantastisch werk geleverd. Nu hij naar Aston Martin gaat, terug naar een Brits team, denk ik dat hij wat frisse energie krijgt en zichzelf nieuwe doelen kan stellen. Dat is angstaanjagend voor de concurrentie, want hij zal ongetwijfeld weer geweldig werk leveren."