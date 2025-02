Britse racelegende droomt van ideaal Hamilton-scenario

Lewis Hamilton voegt zich bij namen als John Surtees en Nigel Mansell als 13e coureur die voor het team van Ferrari uit gaat komen. De Brit gaat zijn debuut voor Ferrari maken in Australië.

De eerste ronde van het Formule 1-seizoen 2025 is nog minder dan een maand verwijderd, met de top van de autosport die voor het eerst sinds 2019 in Melbourne plaatsvindt. Hamilton heeft de Grand Prix van Australië tot nu toe slechts twee keer gewonnen in zijn carrière, in 2008 en 2015.

Droom

Volgens de Britse racelegende en ex-coureur van Ferrari, Nigel Mansell, is het een droom om Lewis Hamilton te zien winnen tijdens zijn debuut voor de renstal uit Maranello.

De zevenvoudig F1-kampioen zette afgelopen februari een punt achter zijn verblijf bij de Silver Arrows, toen Hamilton een tweejarig contract bij Ferrari tekende ter waarde van 83 miljoen pond per jaar.

Na een afscheidstournee van een jaar is de in Stevenage geboren ster nu gekleed in het rood en Hamilton reed woensdag op Fiorano voor het eerst in de 2025 F1-auto van Ferrari. Hij is klaar om de dertiende Britse F1-coureur voor Ferrari te worden en de eerste fulltime sinds Eddie Irvine in 2000.

Succes

Heel succesvol waren de twaalf Britse coureurs die Lewis Hamilton voor gingen niet, maar twee coureurs zijn wereldkampioen geworden en zes hebben überhaupt een race gewonnen.

Mansell was de 10e Britse Ferrari-coureur in de seizoenen 1989 en 1990, tussen periodes met Williams door die hem zijn coureurstitel opleverden in 1992. Als Hamilton bij zijn Ferrari-debuut in Australië zou winnen, zou dat Mansells 'droom zijn die uitkomt', omdat het de toon zou zetten. "Het zou een droom zijn die uitkomt voor Lewis om de eerste race met Ferrari te winnen, want dat zet het patroon voor de rest van het seizoen", vertelde Mansell aan de Daily Mail.

Magisch

De eerste race van het seizoen winnen zou dus volgens de Brit een droom zijn, maar wereldkampioen worden, dat is iets magisch. De Scuderia heeft de afgelopen edities van de race in Melbourne goed gepresteerd, namelijk 4 van de laatste 6 races gewonnen. Ondenkbaar is het dus niet.