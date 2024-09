Verstappen trapt raceweekend Singapore af in perszaal

Dit weekend staat de Grand Prix van Singapore op het programma. Na een aantal tegenvallende resultaten wil Max Verstappen dit keer goed voor de dag komen in de Aziatische stadstaat. Verstappen trapt het raceweekend af in de perszaal, zijn titelrivalen hoeven zich daar niet te melden.

Vandaag wordt het raceweekend afgetrapt met de traditionele persdag. Een select groepje coureurs moet zich op de persconferentie van de FIA melden. In de perszaal nemen eerst Sauber-coureur Valtteri Bottas, Oscar Piastri en Mercedes-coureur George Russell plaats op de witte sofa's. Een half uur later is het de beurt aan Max Verstappen. Hij zal gezelschap krijgen van Yuki Tsunoda en Lance Stroll.

Op vrijdag schuiven tussen de eerste en de tweede vrije training in een aantal vertegenwoordigers van de teams aan in de perszaal. Niet alleen vertegenwoordigers van de teams moeten zich melden, in Singapore moet Pirelli-teambaas Mario Isola ook aanschuiven. De Italiaanse bandenbaas krijgt daar gezelschap van Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur en zijn Williams-collega James Vowles. Op zaterdag moeten na de kwalificatie de coureurs die in de top drie zijn geëindigd zich melden in de perszaal. Op zondag is het de beurt aan de coureurs die in de top drie zijn gefinisht in de Grand Prix.