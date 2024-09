Wolff legt uit waarom Mercedes niet voor Newey ging

Adrian Newey maakte vorige week zijn toekomstplannen bekend. De topontwerper gaat in maart 2025 aan de slag bij Aston Martin. Veel teams toonden interesse in zijn diensten, maar Mercedes niet. Toto Wolff legt uit waarom hij de komst van Newey niet zag zitten.

Begin dit jaar werd bekend dat Newey gaat vertrekken bij Red Bull Racing. Hij was toe aan een nieuwe uitdaging, en hij had veel keuze. Ferrari, Williams en Alpine werden in verband gebracht met de topontwerper, maar hij koos uiteindelijk voor Aston Martin. Opvallend genoeg werd Newey's naam nooit genoemd bij Mercedes, terwijl dat team toch graag wil meedoen om de prijzen. Bij de Duitse renstal hebben ze veel vertrouwen in elkaar.

Structuur

Mercedes-teambaas Toto Wolff kreeg in Bakoe vragen over Newey. De Oostenrijker legde aan de internationale media uit waarom Mercedes hem geen aanbod had gedaan: "Ik denk dat elk team aan hem heeft gedacht. Ik heb er over gesproken met James Allison, we kwamen tot de conclusie dat we vertrouwen hebben in onze structuur en dat we daar graag mee verder willen gaan. Maar we hebben wel veel respect voor Newey, maar we lieten het aan ons voorbij gaan, omdat we in ons team vertrouwen."

Succes

Wolff denkt dat Newey bij Aston Martin voor mooie dingen kan zorgen. Hij hoopt dat Newey er bij Aston Martin voor kan zorgen dat de Formule 1 nog competitiever wordt: "Ik denk dat Adrians track record voor zichzelf spreekt. Hij is een geweldige designer, de beste als je kijkt naar de cijfers. Als je hem samenbrengt met iemand als Andy Cowell, één van de sterkste leiders die ik ooit heb ontmoet in deze industrie, dan kan het gaan werken. Dat is een pakket waar je rekening mee moet houden."