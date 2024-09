Red Bull gaat paceverschil tussen Verstappen en Perez onderzoeken

Het team van Red Bull Racing kende een lastig weekend in Bakoe. Max Verstappen worstelde in de race met zijn auto, terwijl zijn teamgenoot Sergio Perez vocht om de podiumplaatsen. Teambaas Christian Horner stelt dat Red Bull gaat onderzoeken waar dit verschil vandaan kon komen.

Verstappen verklaarde op zaterdag dat ze vlak voor de kwalificatie een wijziging aan de set-up hadden doorgevoerd. Dit zorgde er echter voor dat hij veel last had van gestuiter. Ook in de race kampte hij met deze problemen. Perez leek zich op zijn beurt als een vis in het water te voelen en hij kon het tempo goed volgen. Uiteindelijk viel hij uit na een crash met Carlos Sainz in de slotfase. Verstappen kwam hierdoor als vijfde over de streep.

Banden

Het verschil tussen de pace van Perez en Verstappen was zeer groot. Red Bull-teambaas Christian Horner weet het niet helemaal zeker, maar hij wijst in gesprek met de internationale media wel naar de banden: "Max ging sowieso sneller door zijn banden heen, zowel op de mediums als op de hards. Checo was in staat om de hele tijd in formatie te rijden achter Piastri en Leclerc. Ik denk niet dat dat verschil ooit groter is geweest dan twee seconden en toch wist hij zijn banden goed te managen. Wat ik er van kon zien op televisie was dat zijn banden er goed uitzagen in vergelijking met de auto's om hem heen."

Onderzoek

Het is ook nog de vraag waar de problemen van Verstappen met de set-up vandaan kwamen. Of dit te maken had met de bandenproblemen, is ook niet helemaal duidelijk. Horner stelt dat Red Bull een onderzoek gaat instellen: "Het gaat uiteraard om redelijk kleine verschillen qua set-up, maar ik denk dat er een grondig post mortem onderzoek zal volgen om na te gaan wat de verschillen tussen de auto's waren. Max voelde zich immers niet zo comfortabel als Checo. We moeten begrijpen hoe dat kan."