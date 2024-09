Verstappen ontvangt waarschuwing voor inhalen onder VSC

Max Verstappen heeft geen straf ontvangen na afloop van de Azerbeidzjaanse Grand Prix. Hij moest zich melden, omdat hij mogelijk had ingehaald tijdens een Virtual Safety Car. De stewards hebben het moment bekeken, en ze vonden een waarschuwing voldoende.

Verstappen was één van de vele coureurs die zich na afloop moest melden. De stewards keken of hij mogelijk had ingehaald tijdens de VSC aan het einde van de race. De race was geneutraliseerd vanwege een crash tussen Sergio Perez en Carlos Sainz. De stewards oordeelden dat Verstappen meerdere auto's inhaalde na afloop van de race. De race was dus voorbij, maar er was nog steeds een VSC. De stewards begrijpen dit, maar ze vinden ook dat Verstappen had moeten weten dat er mogelijk veiligheidspersoneel op de baan was. Een waarschuwing is volgens hen voldoende, maar in de toekomst kunnen ze harder gaan ingrijpen. Nico Hülkenberg, Esteban Ocon en Pierre Gasly hebben dezelfde straf ontvangen.