Hamilton start vanuit pitlane na motorwissel

Lewis Hamilton start de Azerbeidzjaanse Grand Prix van vandaag vanuit de pitlane. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kende gisteren een matige kwalificatie, en Mercedes heeft van het moment gebruik gemaakt. Ook Esteban Ocon zal de race vanuit de pitlane starten.

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Hamilton de beschikking heeft gekregen over vrijwel een volledig nieuwe Power Unit. Hij gaat bij veel onderdelen over de limiet, en dat betekent dus dat hij de race vanuit de pitlane moet starten. Hij krijgt de beschikking over een nieuwe ICE, turbocharger, MGU-H en MGU-K. Ook Alpine-coureur Esteban Ocon ontvangt dezelfde straf, hij krijgt de beschikking over een verse ICE, turbocharger, MGU-H en een nieuw uitlaatsysteem.