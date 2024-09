Perez beëindigt negatieve reeks met snellere tijd dan Verstappen

Sergio Perez is tot nu toe bezig met een sterk raceweekend in Azerbeidzjan. Hij heeft nog geen fout gemaakt, en hij reed een goede kwalificatie. Hij noteerde de vierde tijd, en daarmee was hij sneller dan zijn teamgenoot Max Verstappen. Dit was een bijzondere prestatie, want Perez moest er ruim een jaar op wachten.

Perez reed een goede kwalificatie op het Baku City Circuit. Hij streed mee op de beste posities, maar hij erkende wel dat de pole position te hoog gegrepen was. Perez was sneller dan zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen, de regerend wereldkampioen kwam niet verder dan de zesde tijd. Verstappen was niet tevreden, en Perez stelde dat dit hem niet zoveel uitmaakte. Toch mag hij hier wel trots op zijn.

Voor het eerst sinds de kwalificatie in Miami in 2023 was Perez namelijk beter in de kwalificatie dan Verstappen. Hij heeft er 33 raceweekenden op moeten wachten. In alle tussenliggende races was Verstappen sterker op de zaterdag, terwijl Perez het regelmatig zwaar had in de kwalificaties. Het zal het positieve gevoel van Perez alleen maar bevorderen, want zijn track record in Azerbeidzjan is zeer goed. Hij wist de race al twee keer te winnen en zijn statistieken op het stratencircuit in Bakoe zijn zeer goed. Perez weet echter ook dat hij volledig in dienst rijdt van Verstappen.