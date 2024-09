Perez sneller dan Verstappen: "Niet relevant voor mij"

Sergio Perez kende een positieve zaterdag in Bakoe. De Mexicaan reed een goede kwalificatie en hij noteerde de vierde tijd. Hij was daarmee sneller dan zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen. Dat is echter volledig irrelevant voor Perez, die liever had gezien dat Verstappen het beter had gedaan.

Na een aantal tegenvallende weekenden hoopte Red Bull in Azerbeidzjan een stap in de goede richting te zetten. In de trainingen zag het er goed uit, maar in de belangrijke kwalificatie ging het niet helemaal naar wens. Max Verstappen had last van gestuiter, en hij moest genoegen nemen met de zesde tijd. Perez leek veel minder problemen te hebben, en hij noteerde de vierde tijd. Hij was net iets langzamer dan nummer drie Carlos Sainz.

Na afloop van de kwalificatie was Perez dan ook niet ontevreden met zijn resultaat. De Mexicaanse coureur was wel zelfkritisch in gesprek met Viaplay: "Ik denk dat de tweede tijd zeker mogelijk was, maar ik had geen goede tweede sector. Ik verloor daar een klein beetje, dus ik kon niet mijn beste rondje rijden. Ik denk dat veel mensen zich in diezelfde situatie bevonden. Ferrari was vandaag echt een klasse apart." Perez was sneller dan Verstappen, maar dat zorgde niet voor extra euforie: "Dat is irrelevant voor mij. Ik had liever gezien dat Max de pole pakte en dat hij de maatstaf was. We hebben nog wat werk te doen, maar we hebben zeker progressie geboekt."