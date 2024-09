Colapinto kan zijn geluk niet op: "Geweldige manier om terug te slaan na VT1"

Voor Franco Colapinto was het een geweldige kwalificatie op het Bakoe City Circuit. De Argentijn zat er in alle sessies goed bij en kwam uiteindelijk tot een knappe P9. Hij is vooral blij met de manier waarop hij heeft gereageerd na zijn crash in de eerste training.

Franco Colapinto zal de Grand Prix van Azerbeidzjan morgen gaan aanvangen vanaf P9. De Argentijn, die in Q1 zesde was en in Q2 de achtste tijd noteerde, zorgde er bovendien voor dat Alexander Albon voor het eerst sinds Silverstone 2022 verslagen werd door zijn teamgenoot. Hoe kijkt de man uit Pilar zelf terug op zijn uitstekende kwalificatie?

"Ik ben erg blij", vertelt de Argentijn na afloop van de kwalificatie tegenover Viaplay. "Ik verwachtte totaal niet dat ik naar Q3 zou gaan. Ik ging er gewoon blanco in en dan zou ik na de kwalificatie wel zien waar ik geëindigd was. Ik denk dat we geweldig werk hebben verricht als team zijnde. We hebben erg goede rondes gereden. Net voor de laatste run in Q3 wilden we nog een stap zetten met de set-up van de auto om zo de balans nog wat te verbeteren, maar het werkte niet. We hebben de banden niet de hele ronde werkend kunnen houden, waardoor we de laatste ronde niet konden maximaliseren. Maar ik ben erg blij en het was een onwijs positieve kwalificatie."

"Geweldige manier om terug te slaan"

De 21-jarige, die de vervanger is van de weggestuurde Logan Sargeant, ging er tijdens de eerste vrije training nog vanaf in bocht vier, maar is blij dat hij op deze manier heeft kunnen reageren op zijn fout. "Het was een geweldige manier om terug te slaan nadat ik de muur raakte en mijn auto plat reed in VT1. Het is altijd lastig om het vertrouwen terug te vinden, maar dit is meer dan een positief resultaat. Het is meer dan waar we op gehoopt hadden! Laten we zien wat we morgen kunnen doen", besluit de Williams-coureur.