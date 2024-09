Red Bull-teambaas optimistisch: "Hebben een betere balans in de auto"

Red Bull Racing lijkt er dit weekend een stuk beter voor te staan in vergelijking met de afgelopen paar races. Red Bull-teambaas Christian Horner is na de uitstekende trainingen van Max Verstappen en Sergio Perez dan ook optimistisch en vertelt dat de 'vervelende eigenschappen uit Monza niet meer aanwezig zijn'.

Red Bull Racing beleefde in Monza een rampweekend. Het team kwam in de kwalificatie niet verder dan P7 en P8, en ook tijdens de race op het iconische Monza kwam het team veel snelheid tekort op haar concurrenten. Nadat Verstappen en Perez als zesde en achtste over de meet kwamen, stelde Verstappen zelfs dat het winnen van beide kampioenschappen met de huidige RB20 onrealistisch is.

Na enkele stevige discussies binnen het team, is Red Bull met man en macht op zoek gegaan naar de problemen en eventuele oplossingen, maar die zullen volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko op zijn vroegst pas in Austin komen. De GP van Azerbeidzjan en Singapore waren dan ook twee races waarin het Oostenrijkse team de schade moest gaan beperken.

Vloerupdate

Gisteren werd echter bekendgemaakt dat Red Bull toch een update mee had genomen naar het Bakoe City Circuit. Het team had een nieuwe vloer bij zich die de luchtstroom onder alle omstandigheden moest gaan verbeteren. Dit moest gaan leiden tot meer balans in de RB20 en dus ook tot meer performance. Paul Monaghan, hoofdengineer van Red Bull Racing, hoopt daarom verbetering te zien in Bakoe ten opzichte van Italië, maar benadrukt dat de update 'subtiel' is en dat het afwachten is of de update ook daadwerkelijk zijn vruchten afwerpt.

Max Verstappen en Sergio Perez kwamen tijdens de trainingen in ieder geval goed voor de dag. Beide coureurs zaten er goed bij qua snelheid. Red Bull-teambaas Christian Horner vertelde tegenover Sky Sports dat het team veel met de downforcelevels heeft gespeeld, maar dat de problemen uit Monza niet meer aanwezig lijken te zijn. "Waar we mee hebben gespeeld is of je meer downforce nodig hebt om de degradatie te beschermen of juist met minder downforce moet rijden voor de rechte lijnsnelheid, maar dan wel meer degradatie hebt. Het is die dunne lijn. Beide coureurs melden in ieder geval dat de vervelende eigenschappen die ze in Monza hadden, niet meer aanwezig zijn."

Perfecte ronde

Of het door de update komt, is nog maar de vraag, maar Christian Horner is voorafgaand aan de kwalificatie in ieder geval positief gestemd. Wat gaat er volgens hem mogelijk zijn? "Het is nog steeds heel erg spannend, maar ik denk dat we een betere balans in de auto hebben en Sergio zit ook meer in de comfortzone, dus het gaat erom dat we die ronde perfect rijden", vertelt de 50-jarige teambaas.