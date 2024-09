Horner vergelijkt vertrekkende Newey met Ronaldo

In de week voor het raceweekend in Bakoe werd bekend dat Adrian Newey vanaf volgend jaar aan de slag gaat bij Aston Martin. Bij Red Bull gaan ze hem missen, maar volgens Christian Horner heeft het team er hard aan gewerkt om ook succesvol te zijn zonder Newey.

In Azerbeidzjan kon men bij Red Bull voor het eerst reageren op het nieuwe avontuur van Newey. De topontwerper staat momenteel nog bij Red Bull onder contract, maar hij houdt zich al maanden niet meer bezig met het Formule 1-project. In Azerbeidzjan zat hij dan ook niet aan de pitmuur tijdens de eerste twee vrije trainingen. Red Bull-teambaas Christian Horner zat daar wel.

2014

In de Azerbeidzjaanse paddock moest Horner veel vragen beantwoorden over het aanstaande vertrek van Newey. Aan Sky Sports laat hij weten dat Red Bull voorbereidingen heeft betroffen: "In 2014 was hij al bijna vertrokken, en vanaf dat moment moesten we ervoor zorgen dat we ons in de juiste positie zouden bevinden als hij zou vertrekken. Toen hij koos voor Aston, met aandelen en een volledige structuur die aan het rapporteert, liet dat zien dat hij nog altijd veel motivatie heeft. Alles wat wij kunnen doen, is hem veel geluk wensen. We kijken terug op een mooie tijd."

Ronaldo

Horner gaat zijn goede vriend vanzelfsprekend missen, maar hij weet dat hij niet te lang moet blijven stilstaan. De Brit wijst naar andere sporten: "Het leven gaat verder. We hebben een geweldig team. We hebben geweldige sterke punten. Manchester United stopte ook niet met winnen toen Eric Cantona wegging. Alles moet doorgroeien." Interviewer Ted Kravitz wijst Horner op het feit dat Cantona met pensioen ging, waarna de teambaas met een andere vergelijking kwam: "Ronaldo dan, ik ben geen feitjesspecialist in het voetbal."