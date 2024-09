Marko onder de indruk van Rocco Coronel: "Hebben wellicht Max's opvolger gevonden"

Red Bull Racing heeft afgelopen week Rocco Coronel toegevoegd aan de opleidingsploeg. De zoon van coureur Tom Coronel maakte tijdens de Red Bull Driver Search in Jerez veel indruk op Helmut Marko, die hoopt dat hij de vervanger van Max Verstappen in huis heeft gehaald.

Red Bull organiseerde de zogenaamde Red Bull Driver Search op het circuit van Jerez. De jonge coureurs mochten zich daar laten zien in meerdere formulewagens. Ook Rocco Coronel kwam daar in actie. Coronel mocht, net als de andere uitgenodigde talenten, tijdens de eerste dag in een Formule 4-bolide rijden op het Spaanse circuit. De dag daarna werd hem verteld dat hij niet langer in een F4-bolide mocht gaan rijden, maar dat hij, net zoals Red Bull-junior Fionn McLaughlin, in een GP3-auto moest plaatsnemen. In beide formulewagens maakte Rocco onwijs veel indruk op Helmut Marko, die erg verrast was door het talent van de pas dertienjarige coureur.

"We zijn blij verrast met Rocco. Hij is dertien jaar, nog jonger dan Max toen hij met racen bij ons begon. Er zaten een paar goede coureurs tussen, maar voor zijn leeftijd stak Rocco Coronel er met kop en schouders bovenuit", vertelt de 81-jarige Oostenrijker tegenover Viaplay. "Met de scooter ga ik altijd kijken bij alle bochten van het circuit. De Nederlander deed iedereen versteld staan. Ik heb geen stopwatch nodig. Coronel is de snelste, zeiden ze. Dat wist ik al, dat zie ik zonder stopwatch ook wel. Hij is al best volwassen. Hij heeft zelfvertrouwen. Hij heeft een vrij dominante vader. Dat komt blijkbaar vaker voor in Nederland. Maar toen de vader zijn mond hield, vertelde Rocco meer over zichzelf. Ik was onder de indruk van hoe hij het racen met school combineert. Als Max op een dag stopt, hebben we wellicht zijn opvolger gevonden."