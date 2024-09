Red Bull Racing neemt aangepaste vloer mee naar Azerbeidzjan

Red Bull Racing heeft een update meegenomen aan de vloer. Het gaat om een aanpassing aan de Floor Body. Het Oostenrijkse team is echter niet de enige met een update, want ook Aston Martin en Visa Cash App RB brengen een update mee naar het Bakoe City Circuit.

Max Verstappen en Sergio Pérez zullen dit weekend met een nieuwe vloer rijden. Red Bull Racing heeft namelijk een performance update aan de vloer meegenomen naar het Bakoe City Circuit. Het gaat om een aanpassing aan de Floor Body. Dit houdt in dat het team uit Milton Keynes de geometrie van de vloertunnel "subtiel heeft herzien door op sommige punten het oppervlak te verhogen of te verlagen". Hiermee hoopt het Oostenrijkse team om de luchtstroom onder alle omstandigheden te verbeteren, waardoor de balans in de auto, en dus ook de prestaties, dit weekend beter moeten zijn. in oktober komt er naar verluidt een veel grotere update aan die de balansproblemen helemaal moet verhelpen.

Update VCARB en Aston Martin

Ook VCARB en Aston Martin hebben een update meegenomen naar de hoofdstad van Azerbeidzjan. Het zusterteam van Red Bull Racing heeft een andere voorvleugel meegenomen naar Bakoe, omdat deze voorvleugel beter bij het stratencircuit zou moeten passen. De voorvleugel zou voor een betere balans moeten zorgen op circuits die zowel low-drag als low-balance zijn. Tot slot heeft Aston Martin, dat afgelopen dinsdag Adrian Newey introduceerde als nieuwe aanwinst, een aanpassing gemaakt aan de rechter achterkant van de AMR24. Het team uit Silverstone heeft de onderste rand van de deflector rechts achter aangepast, die de luchtstroom rondom het achterste deel van de vloer moet gaan verbeteren.