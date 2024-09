Verstappen maakt zich niet druk over teamorders bij McLaren

Max Verstappen moet dit weekend op jacht gaan naar eerherstel. Na teleurstellende races in Zandvoort en Monza, wil hij beter presteren in Bakoe. Bij concurrent McLaren hebben ze nu Lando Norris aangewezen als kopman, maar dat kan Verstappen niet zoveel schelen.

Verstappen moet het opnemen tegen de McLarens. De Britse renstal nadert Red Bull in het constructeurskampioenschap, en ze kunnen de koppositie dit weekend in Bakoe overnemen. Lando Norris komt ook steeds dichterbij in het wereldkampioenschap, en McLaren heeft dit weekend besloten dat hij de kopman van het team is. Oscar Piastri zal hem in bepaalde situaties moeten gaan helpen, al wilden ze niet helemaal zeggen in welke situaties ze elkaar echt gaan helpen.

Verstappen maakt zich daar niet zo druk over. Hij ziet dat zijn eigen team momenteel problemen heeft en hij spreekt zich uit bij de internationale media: "Uiteindelijk ben ik er niet teleurgesteld over. Natuurlijk doen ze wat ze willen en het is niet mijn probleem. Ik heb op dit moment mijn eigen problemen. Als je dit vanuit het perspectief van Oscar bekijkt, dan staat hij dichter bij Lando dan bij Lando. Daar moeten ze maar mee zien te dealen. Ze stonden niet ver uit elkaar, ook in het kampioenschap. Oscar kwam binnen als tweede coureur en ik denk niet dat hij het type is voor een tweede coureur."