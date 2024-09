Aston Martin zet deur voor Verstappen wagenwijd open

Het team van Aston Martin staat deze week in het middelpunt van de aandacht. Op dinsdag maakten ze de komst van Adrian Newey bekend, en dat biedt het team kansen. Teambaas Mike Krack zet de deur voor Max Verstappen namelijk wagenwijd open.

Newey speelde jarenlang een belangrijke rol bij de successen van Red Bull Racing. In mei maakte hij bekend dat hij het team ging verlaten en op dinsdag maakte hij zijn toekomstplannen bekend. Begin 2025 gaat hij aan de slag bij het team van Aston Martin. De komst van de topontwerper kan veel deuren gaan openen voor het Britse team. Newey geldt immers als een van de beste mensen in zijn vakgebied.

Door de komst van Newey werd Max Verstappen ook in verband gebracht met Aston Martin. De Nederlander beschikt nog over een langlopend contract bij Red Bull, maar hij is momenteel niet tevreden met de performance. In Bakoe werd Aston Martin-teambaas Mike Krack door de internationale media gevraagd naar Verstappen: "De deur voor Max staat altijd open, voor alles. Als je het voor elkaar krijgt om Adrian Newey aan te stellen, laat je zien dat het project geloofwaardig is. Het laat zien dat de visie van Lawrence niet alleen bestaat uit woorden, maar dat we echt actie ondernemen en dat we daar als team vertrouwen uit kunnen halen. Dit team is geen underdog meer, zoals het in het verleden was. Het is een team dat vertrouwen kan hebben, en we kunnen nu partners en coureurs anders benaderen. Het vastleggen van Newey opent veel deuren voor de toekomst."