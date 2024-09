Bearman wil rustig gaan opbouwen in Bakoe

Oliver Bearman rijdt aankomend weekend in Azerbeidzjan zijn eerste race voor Haas. De Brit mag invallen voor de geschorste Kevin Magnussen. De jonge Bearman heeft heel erg veel zin in de Grand Prix, en hij gaat zijn best doen om zijn snelheid langzaam op te bouwen.

Bearman fungeert dit jaar als de reservecoureur van Ferrari en Haas. In Saoedi-Arabië mocht hij last minute invallen bij Ferrari, omdat Carlos Sainz kampte met een blindedarmontsteking. Hij reed daarna vrije trainingen voor Haas in Imola, Spanje, Silverstone en Hongarije. Hij verdiende een stoeltje voor 2025, maar dit weekend mag hij dus al debuteren. De aanleiding hiervoor is de schorsing van Kevin Magnussen. De Deen bereikte in Monza het maximale aantal strafpunten, en hij werd automatisch uitgesloten van deelname voor de race in Bakoe.

Favoriet circuit

In Bakoe mag Bearman voor het eerst een volledig raceweekend gaan afwerken. De talentvolle Brit heeft er veel zin in, zo laat hij weten in de preview van Haas: "Ik heb er zin in om weer in een Formule 1-auto te stappen en mijn eerste volledige raceweekend af te werken. Ik heb al vrije trainingen gereden voor het team, maar om daarop voort te mogen borduren en een volledig weekend te mogen afwerken, is een spannend vooruitzicht. Vorig jaar had ik veel succes in Bakoe in de Formule 2. Het is één van mijn favoriete circuits, dus ik heb er heel erg veel zin in."

Snelheid opbouwen

Bearman heeft zich in de afgelopen twee weken zo goed mogelijk proberen voor te bereiden op deze race. Hij heeft veel tijd doorgebracht in de simulator: "Het is zeker een uitdagende baan. Het is alleen geen permanent circuit, dus op sommige punten komen de muren heel erg dichtbij. Ook is het op een aantal punten heel krap, zoals in de beroemde kasteelsectie. Een punt waar ik me op moet focussen is het opbouwen van snelheid op een gecontroleerde manier. Ik ben blij dat ik al eerder rondjes hem mogen rijden in deze auto, want ik heb nog nooit een volledig raceweekend afgewerkt, en dat heb ik nog nooit gehad."