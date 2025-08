McLaren breekt records in alternatief kampioenschap

Het team van McLaren was afgelopen weekend oppermachtig in de Grand Prix van Hongarije. Ook naast de baan heerste McLaren, en wisten ze weer een nieuw record te breken. Ook het team van Red Bull presteerde goed bij de pitstops.

Het team van McLaren was oppermachtig op de Hungaroring. Ze pakten een 1-2tje met Lando Norris en Oscar Piastri, en ze speelden met de concurrentie. Alles liep op rolletjes bij de McLaren, en ook de pitcrew was in vorm. Ze wisten het pitstoprecord van dit seizoen twee keer te breken, terwijl ook Red Bull in vorm was.

McLaren verbreekt records

Het team van Ferrari tot voor dit weekend het record voor de snelste pitstop van het seizoen op hun naam staan. Ze wisten echter nog niet onder de twee seconden te duiken, maar dat gebeurde wel in Hongarije. McLaren verrichtte de snelste pitstops door bij Lando Norris én Oscar Piastri de banden in 1,94 seconden te wisselen.

Niet alleen McLaren, maar ook Red Bull wist onder de magische grens van twee seconden te duiken. Ze verwisselden de banden van Yuki Tsunoda in 1,97 seconden. Het team van Ferrari behaalde deze mijlpaal net niet, en ze verwisselden de banden van Charles Leclerc in 2,04 seconden.

Snelle stop voor Verstappen

Ook Max Verstappen kon rekenen op een snelle stop, want de Red Bull-crew stuurden hem na 2,18 seconden weer de baan op met een vers setje Pirelli-banden. Racing Bulls wist niet in de buurt te komen van de top vijf, en ze verwisselden de banden van Isack Hadjar in 2,22 seconden.

Daarnaast werden er ook snelle stops verricht door de pitcrews van Aston Martin, Alpine en Williams. Het team van Ferrari maakte de top tien compleet met een tweede snelle pitstop, ze verwisselden de banden van Lewis Hamilton in 2,37 seconden.