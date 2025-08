Aston Martin heeft beet: Ferrari-kopstuk eindelijk begonnen

Het team van Aston Martin kan eindelijk gebruik gaan maken van de diensten van Enrico Cardile. De Italiaan vorig jaar gecontracteerd door Aston Martin, maar zijn toenmalige werkgever Ferrari lag dwars. Nu is er dus een opening gevonden, en kan Cardile eindelijk aan de gang in Silverstone.

Cardile was bij Ferrari de technische directeur op het gebied van het chassis. Vorig jaar kondigde Aston Martin aan dat ze hem hadden vastgelegd, al werd er geen startdatum gegeven. Cardile ging met gardening leave, maar Ferrari lag dwars in de zaak. Ze waren zelfs naar de rechter in Modena gestapt om te voorkomen dat Cardile eerder aan de slag ging dan mocht.

Volgens Ferrari waren ze gedwongen om deze stap te zetten, omdat Cardile al werkzaamheden verrichtte voor Aston Martin. De rechter gaf Ferrari gelijk, en dat zorgde ervoor dat er onduidelijkheid ontstond over wanneer Cardile aan de slag kon gaan bij zijn nieuwe werkgever.

Einde aan de onduidelijkheid

Volgens The Race is er nu een einde gekomen aan alle onduidelijkheid. Het medium meldt dat Cardile eindelijk is begonnen aan zijn werkzaamheden bij Aston Martin, en dat hij helpt bij het ontwikkelen van de auto voor 2026. Bij Aston Martin treft hij topontwerper Adrian Newey, die overkwam van Red Bull en begin dit jaar aan de slag ging bij de Britse renstal.

Aston Martin bevestigt het nieuws

Een woordvoerder van Aston Martin liet aan The Race weten dat Cardile is begonnen aan zijn werkzaamheden: "We zijn blij dat er een oplossing is gevonden en dat Enrico met het team aan de slag kan gaan, nu we vooruit kunnen kijken naar 2026 en de periode daarna. Hij wordt onze Chief Technical Officer en zal leidinggeven aan onze ontwerp- en technische functies op de AMR Technology Campus."

Aston Martin staat bij het ingaan van de zomerstop op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso hebben 52 WK-punten bij elkaar gereden.