Met Newey is de droom van Lawrence Stroll realistischer dan ooit

Vandaag kwam het team van Aston Martin met sensationeel nieuws naar buiten. De Britse renstal heeft Adrian Newey gecontracteerd, het is één van de grootste transfers van deze eeuw in de Formule 1. Met Newey aan boord gaat Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll op jacht naar zijn ultieme droom: de wereldtitel.

Lawrence Stroll is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de bekendste gezichten in de Formule 1-paddock. De Canadese zakenman gaat vrijwel altijd gekleed in een pak en regelmatig draagt hij een donkere zonnebril op zijn neus. Stroll is een grote naam geworden, en hij is hard bezig om nog groter te worden.

Lawrence Shelden Strulovic werd op 11 juli 1959 geboren in de Canadese stad Montreal. Zijn vader was kledingimporteur en in dezelfde business wist de man, inmiddels bekend onder de naam Stroll, zijn fortuin te verdienen. Naast kleding had Stroll nog een passie: snelle auto’s. Hij verzamelde een groot aantal zeldzame auto’s, en zijn favoriete merk was met afstand Ferrari.

Samen met zijn eerste vrouw Claire-Ann Callens kreeg Stroll twee kinderen. Zijn zoon Lance raakte ook besmet met het autosportvirus, en hij bleek ook nog eens talent te hebben. Lance had het geluk dat zijn vader een goed gevulde portemonnee had, en daardoor beklom hij razendsnel de internationale autosportladder. In 2017 kwam dat tot een debuut in de Formule 1 bij het team van Williams.

De piepjonge Stroll groeide uit tot een mikpunt van spot. Met enige regelmaat maakte hij domme foutjes, maar hij lachte als laatste. Zijn vader redde in 2018 het team van Force India van de dood. Hij doopte het team om tot Racing Point en zijn zoon Lance kreeg er in 2019 een zitje. Daarmee was de droom van Lawrence Stroll nog niet voorbij, want het ultieme doel was de wereldtitel.

Aankoop

In 2020 maakte Stroll senior een nieuwe aankoop. Hij leidde een consortium dat een enorm bedrag investeerde in het iconische Britse automerk Aston Martin. Stroll werd de Executive Chairman van het merk, en al snel werd duidelijk dat hij zijn twee kindjes in één project kon combineren.

Racing Point werd omgedoopt tot Aston Martin en met Sebastian Vettel haalde hij een viervoudig wereldkampioen binnen om het zitje naast zijn zoon Lance in te vullen. Het was het beginpunt van een ambitieuze reis met het team. Ze staken namelijk nooit onder stoelen of banken dat ze niet zomaar wilden meedoen: de wereldtitel was het enige doel.

Alonso

Voor een wereldtitel in de Formule 1 is veel meer nodig dan een team en een beetje geluk. Stroll wilde het allerbeste tot zijn beschikking hebben en na het pensioen van Vettel werden er grote stappen gezet. Vettel werd opgevolgd door de gretige superster Fernando Alonso en in Silverstone werd er begonnen aan de bouw van een hypermodern complex voor het team.

Met Alonso was er een topcoureur aangetrokken die weliswaar op leeftijd was, maar zich nog steeds kon meten met de toppers van het Formule 1-veld. Ook op andere vlakken begon het team te groeien en met Martin Whitmarsh en Dan Fallows werden er een aantal belangrijke namen binnengehaald. Het Saoedische staatsoliebedrijf werd de titelsponsor en daarmee zette Aston Martin een nieuwe grote stap.

De meest ambitieuze stap had Aston Martin even daarvoor al gezet. Stroll en consorten sloten een megadeal met Honda. Vanaf 2026 gaat Aston Martin fungeren als het fabrieksteam van Honda. De samenwerking tussen deze twee automerken klinkt enigszins vreemd, maar met Honda halen ze een zeer sterke motorbouwer binnen.

De Japanners stonden namelijk aan de wieg van de wereldtitels van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Eind 2021 stopten ze als motorleverancier, maar bleven ze wel de motoren bouwen. Bij Honda werd de Formule 1-deur nooit echt dichtgegooid, en Aston Martin ontving ze met open armen. Daarmee was de jacht van Lawrence Stroll echter nog lang niet afgelopen.

In 2023 ging het op de baan voor het eerst echt goed met Aston Martin. Alonso bezorgde het team meerdere podiumplekken en ze streden zelfs mee voor de positie van ‘best of the rest’ achter Red Bull. Stroll en zijn mensen wilden dit jaar verder gaan bouwen op de goede prestaties van vorig jaar. Ze begonnen goed, maar al snel zakten de prestaties in. Alonso begon te mopperen en langzamerhand werd duidelijk dat Aston Martin weer een team in het middenveld was geworden.

Dream Team

Op de baan vielen de prestaties tegen, maar achter de schermen bleek Aston Martin een winnaar. Het nieuwe teamcomplex in Silverstone werd in gebruik genomen en voormalig Mercedes-kopstuk Andy Cowell werd aan de manschappen toegevoegd. In de zomer haalde Aston Martin een nieuwe vette vis binnen. Enrico Cardile kop de lokroep van Stroll niet weerstaan en hij liet zijn geliefde Ferrari achter zich.

Cardile was bij Ferrari de technisch directeur van de chassisafdeling, een zeer belangrijke rol. Bij Aston Martin zal hij begin 2025 een belangrijke rol gaan vervullen op de technische afdeling. Vandaag werd bekend dat hij daar gezelschap zal gaan krijgen van de beste ontwerper van de sport: Adrian Newey.

Champions League

Newey was verantwoordelijk voor alle titelwinnende wagens van Red Bull Racing en hij wordt gezien als de beste man in zijn vakgebied. Newey speelt al jaren Champions League, en bij Aston Martin zijn de verwachtingen torenhoog. Met zijn kennis en kunde heeft hij alles in huis om de droom van Lawrence Stroll werkelijkheid te laten worden. De toekomst zal uitwijzen of het team echt wereldkampioen kan worden, maar met Newey hebben ze nu één van de belangrijkste puzzelstukjes in handen. Met Newey, Alonso, Cardile, Cowell, Honda en Aramco heeft Stroll nu alle ingrediënten in huis om de titel te pakken. Op de korte termijn zal dit niet gebeuren, maar met de nieuwe regels van 2026 voor de deur kan Aston Martin niet worden uitgesloten. De titeldroom van Lawrence Stroll is realistischer dan ooit.