Newey trots op Aston Martin-stap: "Alles in huis om wereldtitel te pakken"

Na weken vol speculatie is het vandaag bekend geworden: Adrian Newey gaat aan de slag bij het team van Aston Martin. De Britse topontwerper verlaat Red Bull Racing en begint op 1 maart 2025 aan zijn nieuwe uitdaging. Hij is heel erg trots op dit nieuwe hoofdstuk.

Begin dit jaar werd bekend dat Newey het team van Red Bull Racing ging verlaten. Het nieuws kwam als een enorme schok, en direct ging de geruchtenmolen draaien. Meerdere teams aasden op zijn handtekening, en uiteindelijk viel Newey's keuze op Aston Martin. Het team pakte groots uit en ze presenteerden hem tijdens een grote persconferentie die ze organiseerden op de AMR Technology Campus.

Newey reageerde verheugd op het nieuws in het persbericht van Aston Martin. Hij heeft heel erg veel zin in deze nieuwe uitdaging: "Ik ben erg blij dat ik onderdeel mag gaan uitmaken van het team van Aston Martin. Ik ben heel erg onder de indruk van de passie en het commitment dat Lawrence Stroll uitstraalt op iedereen. Lawrence is erop gebrand om een team van wereldklasse te creëren. Hij is de enige grootaandeelhouder die op deze manier is betrokken bij de sport. Samen met partners als Honda en Aramco beschikken ze over de juiste infrastructuur die nodig is om een team te bouwen dat wereldkampioen kan worden."