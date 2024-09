Russell lacht om toekomstgeruchten: "Leuk om te lezen"

Het team van Mercedes presenteerde anderhalve week geleden hun line-up voor 2025. George Russell rijdt ook volgend jaar voor het team, maar kenners denken dat Russell voor zijn zitje moet gaan vrezen als Max Verstappen beschikbaar komt. Russell zelf kan daar wel om lachen.

Het team van Mercedes heeft een aantal stressvolle maanden achter de rug. In de winter maakte Lewis Hamilton bekend dat hij in 2025 voor Ferrari rijdt. Mercedes-teambaas Toto Wolff ging op zoek naar een opvolger en hij flirtte openlijk met Max Verstappen. De regerend wereldkampioen reageerde niet op het aanbod van Wolff, en de Oostenrijker koos voor toptalent Andrea Kimi Antonelli. Toch is het niet uitgesloten dat Wolff in de toekomst weer aanloopt bij Verstappen. Nico Rosberg stelde in de podcast van Sky F1 dat Russell dan voor zijn zitje moet gaan vrezen.

Russell maakt zich echter geen zorgen. De Brit beschikt over een contract dat eind 2025 afloopt, maar hij kijkt veel verder vooruit. In gesprek met PlanetF1 was hij er heel erg duidelijk over: "Om eerlijk te zijn is het iets waar we niet over hebben gesproken. Ik maak al heel lang onderdeel uit van dit team, Mercedes managet mij zelfs, en we hebben gezegd dat we samen blijven werken tot in de verre toekomst. Er wordt veel gespeculeerd, en dat is best leuk om te lezen, maar ik ben daar niet op gefocust. Ik focus me gewoon op mijn werk."