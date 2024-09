Rosberg vreest voor Russell: "Toto wil Max nog steeds hebben"

Mercedes presenteerde afgelopen weekend hun line-up voor 2025. Aankomend seizoen krijgt toptalent Andrea Kimi Antonelli de kans als teamgenoot van George Russell. Nico Rosberg denkt dat Russell voor zijn zitje moet gaan vrezen als Mercedes-teambaas Toto Wolff verder gaat jagen op Max Verstappen.

Wolff flirtte het hele jaar met Verstappen. De Oostenrijker probeerde te profiteren van de onrust binnen Red Bull, maar Verstappen ging niet in op zijn aanbieding. Nadat Wolff in Monza zijn rijdersduo voor 2025 presenteerde, liet hij weten dat hij nu niet meer over Verstappen gaat praten. Toch sloot hij niet uit dat dit in de toekomst wel weer gaat gebeuren. Voor 2026 liggen immers alle opties weer open.

Opgeven

Als Wolff ervoor kiest om weer te gaan jagen op Verstappen, dan is het de vraag ten koste van welke coureur dat gaat. Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg wijst in gesprek met Sky Sports naar Russell: "George is niet veilig, omdat Toto nog steeds Max wil hebben. Hij gaat het voor 2026 nog een keer proberen, want 'opgeven' staat niet in het woordenboek van Toto. Als Max beschikbaar komt, en ik denk dat dat kan, dan wordt het volgend seizoen echt een shoot-out tussen George en Kimi."

Niet makkelijk

Volgens Rosberg wordt dit dan een moeilijke situatie voor Russell. De Duitse oud-coureur stelt namelijk dat Antonelli niet zoveel te verliezen heeft: "Er komt dan veel druk op George te staan, want hij heeft alles te verliezen. Hij zou intern aan kop moeten liggen, aangezien Kimi nog maar achttien jaar oud is, en hij nieuw is in een situatie met zoveel druk. Dat is voor George dus allesbehalve een makkelijke situatie."