Vasseur verklaart waarom Newey niet naar Ferrari komt

Alle ogen in de Formule 1-wereld zijn deze week gericht op Adrian Newey. Aston Martin gaat hem vrijwel zeker presenteren op dinsdag, en daarmee slaan ze een grote slag. Newey werd ook in verband gebracht met Ferrari, en Frédéric Vasseur geeft toe dat er daadwerkelijk gesprekken hebben plaatsgevonden.

Toen in mei bekend werd gemaakt dat Newey het team van Red Bull Racing ging verlaten, werd hij direct in verband gebracht met Ferrari. De Italiaanse renstal leek op pole position te staan voor zijn handtekening, maar na een paar maanden verdampten de geruchten. Newey werd nog in verband gebracht met McLaren en Williams, maar ook dat werd niets. In de zomermaanden werd duidelijk dat Aston Martin de meest serieuze optie was. Het team van Lawrence Stroll lijkt beet te hebben en het is de verwachting dat ze Newey op dinsdag tijdens een persconferentie gaat presenteren.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur geeft nu toe dat hij gesprekken heeft gevoerd met Newey. Het kwam echter niet tot een deal met de Britse topontwerper. In een interview met de Franse krant L'Equipe legt Vasseur de situatie uit: "Er zijn gesprekken geweest met Newey. Hij had waarschijnlijk een ander idee van wat ik voor hem voor ogen had. Misschien vinden we ooit op een dag een gemeenschappelijke basis." Newey gaat bij Aston Martin samenwerken met Enrico Cardile, die deze zomer Ferrari verliet. Vasseur maakt zich daar geen zorgen over: "Een individu verandert de uitkomst voor een team niet. De groep is altijd sterker dan het individu."