Coulthard denkt dat Red Bull titelrace weer onder controle kan krijgen

Het team van Red Bull Racing is al maanden het onderwerp van gesprek in de Formule 1. Ze begonnen dominant aan het seizoen, maar momenteel vallen ze tegen. David Coulthard is kritisch, maar hij denkt wel dat Red Bull het kampioenschap weer onder controle kan krijgen.

Dat het momenteel niet lekker loopt bij Red Bull, werd anderhalve week geleden in Monza duidelijk. Max Verstappen kwam slechts als zesde over de streep en hij was enorm gefrustreerd. Verstappen omschreef zijn RB20 als een 'monster' en hij ziet zichzelf en Red Bull niet langer als de titelfavorieten. Verstappen en Red Bull voeren de wereldkampioenschappen nog wel aan, maar Lando Norris en McLaren komen steeds dichterbij.

Maatstaf

Voormalig Red Bull-coureur David Coulthard bekijkt het van een afstandje. De Schotse oud-coureur spreekt zich uit over de situatie bij de Britse zender Channel 4: "Ze zijn zeker niet zo sterk als voorheen. De rondetijden liegen niet. Red Bull staat nu achter en de recente updates werken simpelweg niet. Ze zijn niet langer de maatstaf op het gebied van pure performance, en dat beseffen ze zich ook. Ze moeten de groep mensen die vorig jaar een briljante racewagen ontwierpen, weer bij elkaar brengen. Deze auto heeft dit jaar nota bene zeven Grands Prix gewonnen."

Controle

Coulthard stelt dat zelfs Verstappen steken begint te laten vallen. De Schot wil Red Bull nog niet afschrijven. Hij ziet dat McLaren op Red Bulls schouder tikt, maar Coulthard is ook van mening dat de genadeklap nog niet is uitgedeeld: "Ze kunnen het nog onder controle krijgen, maar ze moeten wel het volledige potentieel van die auto gaan benutten. De updates hebben niet gewerkt, maar ze hebben nog steeds de juiste capaciteiten."