Sebastian Vettel kan comeback vergeten: "Heeft hij waanideeën?"

De Formule 1-wereld nam enkele jaren geleden afscheid van Sebastian Vettel. De Duitse viervoudig wereldkampioen zinspeelde meerdere keren op een comeback, maar dat is nog niet gelukt. David Coulthard raadt Vettel af om terug te keren in de koningsklasse van de autosport.

Vettel werd in 2010, 2011, 2012 en 2013 wereldkampioen met het team van Red Bull Racing. De Duitser ging daarna op jacht naar nieuwe successen bij Ferrari en Aston Martin, maar dat kwam er niet van. Vettel ging zich steeds meer bezighouden met maatschappelijke projecten. Eind 2022 nam hij afscheid van de Formule 1, maar niemand durfde een eventuele comeback in de koningsklasse uit te sluiten.

Demoruns

Vettels naam werd een aantal keren genoemd bij Formule 1-teams, maar tot een serieuze transfer kwam het niet. Hij werkte nog wel een aantal demoruns af tijdens de raceweekenden en het Goodwood Festival of Speed. Daarnaast neemt hij nog wel deel aan de Race of Champions. Vettel flirtte nog wel met de autosport, aangezien hij een Hypercar van Porsche testte. Een deelname aan de 24 uur van Le Mans is dan ook niet uitgesloten.

Waanideeën

Wat ook niet kan worden uitgesloten is een comeback in de Formule 1. Vettel heeft het boek nog niet definitief dichtgeslagen, maar de kans worden wel kleiner. Oud-coureur David Coulthard raadt Vettel met klem een comeback af. De Schotse analist krijgt in de podcast Driver de vraag of Vettel moet terugkeren. Zijn antwoord was helder: "Nee. Dat moet hij alleen doen als hij waanideeën en denkt dat hij sneller is geworden in die jaren die hij er tussenuit is geweest. Maar het feit blijft wel dat de stopwatch niet liegt. Hij reed aan het einde van zijn loopbaan ook gewoon geen snelle rondjes meer." Vettel eindigde in zijn laatste seizoen op de teleurstellende twaalfde plaats in het wereldkampioenschap.