Williams wil Sainz inzetten tijdens post season test

Carlos Sainz rijdt vanaf volgend jaar voor het team van Williams. De Spanjaard maakt dit seizoen nog gewoon af bij Ferrari, maar James Vowles wil hem zo snel mogelijk in één van zijn auto's zien. Williams gaat er alles aan doen om Sainz te kunnen inzetten tijdens de post season test.

Na afloop van het seizoen blijven de teams traditie getrouw nog eventjes hangen in Abu Dhabi. In de dagen na de seizoensfinale worden het op het circuit van Yas Marina nog een aantal tests afgewerkt. Alle teams moeten een rookie inzetten, maar ook de gebruikelijke namen komen in actie. In het recente verleden maakten coureurs tijdens deze test hun eerste meters voor hun nieuwe teams. Zo mocht Fernando Alonso eind 2022 voor het eerst kennismaken met een Aston Martin, en stapte Valtteri Bottas in 2021 al in een Alfa Romeo.

Williams wil dit ook gaan doen met Sainz, zo geeft teambaas James Vowles aan. Dit is echter geen makkelijke opgave, want Sainz staat tot en met eind 2024 nog onder contract bij Ferrari. Er moet een deal worden gesloten en aan de internationale media legt Vowles uit hoe het gaat met deze gesprekken: "We moeten nog steeds een overeenstemming bereiken met Ferrari, want hij staat daar nog tot eind 2024 onder contract. Maar ik hoop dat we hem in Abu Dhabi al in onze auto kunnen zien."