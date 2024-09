Danner wijst naar Horner bij Red Bull-problemen: "Nu is het zijn beurt"

De problemen bij het team van Red Bull Racing zijn zeer groot. De Oostenrijkse renstal kan niet langer vechten om de zeges en ze zijn ingehaald door hun concurrenten. Christian Danner stelt dat er een verband is tussen de problemen op de baan en de problemen achter de schermen.

Red Bull beleeft een opvallend onrustig jaar in de Formule 1. Het begon met het onderzoek naar teambaas Christian Horner, daarna stelde Helmut Marko dat hij mogelijk werd geschorst en als klap op de vuurpijl werd ook bekend dat Adrian Newey het team gaat verlaten. De prestaties op de baan leken in eerste instantie niet te lijden onder de onrust achter de schermen, maar in Miami kwam daar verandering in. Ferrari en McLaren haalden Red Bull bij, en later wist ook Mercedes het gat te dichten.

Problemen

De drie teams hebben Red Bull nu ook ingehaald. Bij Red Bull vraagt men zich af hoe het zo mis kon gaan. De Duitse oud-coureur en huidig RTL-commentator Christian Danner legt in gesprek met Motorsport Magazin uit wat volgens hem het probleem is: "Als een auto dominant is en er problemen in het systeem komen door het vertrek van engineers, door politieke ruzies of door onrust binnen het team, dan is het niet zo dat de auto meteen zijn prestaties verliest. Dat duurt meestal wat langer."

Horner

Danner denkt dan ook dat het vertrek van Adrian Newey een grote impact heeft op de performance van Red Bull. Danner stelt dat zijn naamgenoot Christian Horner actie moet ondernemen: "Waar Newey ook ging, het ging bergopwaarts en ze wonnen. Wanneer hij vertrok, ging het daarna ook weer bergafwaarts. Het is nu de beurt aan Christian Horner. Hij moet laten zien dat hij dit team in een kritieke situatie weer bij elkaar kan brengen."