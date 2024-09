Wolff ziet McLaren-dilemma: "Dansen op een dun koord"

Het team van McLaren jaagt momenteel op de wereldtitels. Ze maken een goede kans op de titels, maar ze willen geen nummer 1-coureur aanwijzen. Dit zorgt regelmatig voor opvallende situaties en volgens Toto Wolff is dit een enorm lastige situatie voor zijn concurrent.

McLaren heeft de aanval geopend op Re Bull Racing. De renstal staat op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, en Lando Norris komt steeds dichter bij Max Verstappen in het wereldkampioenschap. Norris krijgt echter geen voorkeursbehandeling bij McLaren. Het team staat Norris en Oscar Piastri toe om te vechten, al mogen ze elkaar niet raken. In Monza hielden ze zich keurig aan de 'papaja rules', maar zette Piastri wel een gewaagde inhaalactie in op Norris in de openingsronde.

Beïnvloeden

Het moment werd na afloop veelvuldig besproken, net als het feit dat McLaren geen nummer 1-coureur wil aanwijzen. Mercedes-teambaas Toto Wolff laat aan de internationale media weten dat hij het een gewaagde beslissing vindt: "Als je team vooraan meestrijdt, dan bevind je je ineens tussen wal en schip. Bij McLaren zijn ze racers en willen ze ervoor zorgen dat de beste coureur wint. Aan de andere kant, hoe moet je reageren als het niet functioneert en het de prestaties van het team beïnvloedt? Het team trekt altijd aan het kortste eind, want als je de positie bevriest en teamorders inzet, dan wint de rationale kant. Ons racehart wil namelijk geen teamorders zetten."

Racer

Wolff begrijpt de keuze van McLaren. Het is een groot dilemma binnen het team en de Oostenrijker heeft veel respect voor zijn Britse rivalen: "Aan het eind van het seizoen wil je het kampioenschap niet op drie of vijf punten verliezen, zeker als je weet dat je makkelijk had kunnen winnen. Het is heel moeilijk om op dat dunne koord te dansen. Er bestaat geen eenduidige manier om ermee om te gaan. Niemand begrijpt deze sport echter zo goed als Andrea Stella en Zak Brown. Andrea heeft het allemaal meegemaakt bij Ferrari. Bij hem zie ik een ziel van een racer, hij wil het niet doen en hij wil zijn coureurs laten racen."