Binotto geeft Pourchaire en Bortoleto hoop op Audi-zitje

Audi is nog altijd op zoek naar een tweede coureur voor de komende jaren. Kersvers Audi-kopstuk Mattia Binotto is hard bezig met de kwestie en hij stelt dat er meerdere namen op het lijstje staan. Hij wijst daarbij ook naar jongelingen Theo Pourchaire en Gabriel Bortoleto.

Audi betreedt in 2026 de Formule 1, maar ze zijn nu al hard bezig met de voorbereidingen. Ze nemen in 2026 het team van Sauber over, maar het is de bedoeling dat de coureurs volgend jaar al in de auto zitten. Nico Hülkenberg werd al vastgelegd, maar een tweede coureur is nog altijd niet aangetrokken. In de afgelopen weken gingen er veel verrassende namen rond, waaronder die van Formule 2-coureur Gabriel Bortoleto.

Voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft sinds deze maand de leiding over het project van Audi. In Monza bevestigde hij in gesprek met de internationale media de interesse in Bortoleto. Hij wijst ook naar Sauber-reserve Theo Pourchaire: "Theo is momenteel onze reservecoureur en hij maakt deel uit van onze familie, er bestaat geen twijfel over dat hij op onze lijst staat. Gabriel doet het goed in de Formule 2, en hij heeft laten zien dat hij een groot talent is. We kijken zeker naar zijn verrichtingen, maar we kijken ook naar veel andere coureurs. Ik zie hem niet als de enige naam waar we ons op focussen."